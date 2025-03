Žestok sukob trese Elitu!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca". Voditeljka je pročitala pitanje za Enu Čolić.

- Šta misliš o tome što je Aneli priznala da joj je Baki šapnuo da si kriva za sve vaše sukobe i da te je pljuvao kod nje? - glasilo je pitanje.

- Ne čudi me da me je Baki pljuvao. Rekla je da je kraljica i me boli. On nije skrivao mišljenje nego mu je izletalo. Nikad nije hteo da bude jasan, a sad je pokazao posle šest meseci - rekla je Ena.

- Smešno. Ja sam smetnja zbog Peje, jedino da kažem da se pomire. Njoj je smetnja Aneli i sve devojke. To su njene smetnje. Ona je uzdrmana svaki put - dodao je Baki.

- Šta priča ovaj čovek? - pitala je Ena.

- Jedino da kažem da se ne družimo Peki i ja. Njeni postupci govore sve o njoj - nastavio je Baki.

- Pa reci šta misliš o njoj - umešao se Ivan.

- Ja imam ćerku i ona je dobila dete i zamolila me je, a ja sam obećao neke stvari. Rekla mi je da neće da bude deo javnosti i njene društvene mreže su pogašene. Ima dete i svoj svet i zato je ne pominjem. Jedna Ena Čolić, koga boli k*rac ko si ti? Ona je došla i pomenula je, ne jednom, nego dva puta. Ja ovde nikad nikome nisam uzimao decu - vikao je Baki.

- Jesi meni, to je bila tema na debati. Ovako pričaju domci. Svako ko bude vređao mene ja ću da vređam - dodala je Ena.

- Kalašturo, izgovaraš redovno. Ja nisam birao roditelje, mesto i vreme, a ti izgleda jesi. Šta ti je muž radio? - dodao je on.

- Ko god mene bude vređao dobijaće uvrede. Ovo je njegovo vaspitanje i zato jeste iz doma. Je l' to moja sramota šta je on meni radio? Da nisi možda i ti nasilnik? Ti meni uskačeš nepismeni seljaku - besnela je Ena Čolić.

- Vremenom pokazuješ pravo lice ko si i kako iz tebe izlaze đavoli. To niko nije očekivao jer si ovako fina i lepa - rekao je on.

- Baki je rekao da vidi da ona mene prva provocira i da vređa moju devojčicu. Ona uvek pre mene odgovara na moja pitanja i on je rekao da je na mojoj strani, isto tako to i Peja vidi - dodala je Aneli.

Autor: A. Nikolić