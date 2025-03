Vrele scene u izolaciji: Munjez zaskočio Stefani, umalo pao poljubac pomirenja! (VIDEO)

Preokret!

Stefani Grujić i Danijel Dujković Munjez od samog starta njenog učešća u ''Eliti 8'' imaju dobar odnos, a on je pre njenog ulaska više puta istakao da bi mogao da je vrati za dva minuta kada bi to želeo.

Čini se da je Munjez ovog puta ipak bio u pravu obzirom da su on i Stefani nikad bliži već noćima iza nas, a on je sada bez pardona zaskočio majku svog sina i pokušao da je poljubi. Da li će doći do pomirenja ili će njih dvoje to odlagati do kad budu mogli, ostaje nam da saznamo.

Detaljnijie pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić