SKANDALČINA VEKA! Ana priznala da iz straha KUPUJE MIR sa Kordom, on pokušao da obrne priču: Aleksandra je mene zvala, ODBIO SAM JOJ POZIV (VIDEO)

Au koji blam!

Voditelj Milan Milošević najavio je učesnicima "Elite" novi video snimak na kom je prikazano kako Ana Nikolić drži bukvicu o ponašanju prema njoj, ali i prema njenim drugaricama.

- Ja tebi verujem od prvog dana, kao što sam rekla, ja sebi kupujem mir sa njim, ne znači da će to trajati. Ja sam njemu rekla da će sve da se promeni kada se vratim sa 40 dana. Ja njemu uopšte ne verujem, pravim se da verujem, ali kupujem mir dok ne vidim kakva je situacija. Sada sam saznala novo da je ona njemu prva pisala, da ja čak on nju pitao: "Da li si zaljubljena u mene?". On neće da mi kaže sve odjednom, nego se kao nije setio - rekla je Ana.

- Što da razdvoji krevete - pitao je Milan.

- Zato što on manipuliše sa mnom - rekla je Ana.

- Jesam poludela, jer ona dođe po malo mira u pušionicu, onda on dođe i drobi na vratima. Ova priča je sumanuta i suluda. Ja verujem u ovo što je ona rekla nama da nije u stanju psihički da dozvoli sebi da je uhodi i maltretira, on je njoj više puta pretio, da nema nikakvu šansu da ga ostavi i na kraju mi je rekla da ne želi da gubi pare - rekla je Kačavenda.

- Ako si rekla da ćeš da prekineš, prekini, to je glavno pitanje - rekao je voditelj.

- Ja znam kako bih odreagovala, nego čuvam svoje honorare - rekla je Ana.

- Što neko ne kaže da je ona mene prva zvala, da sam ja njoj odbio poziv - rekao je Korda.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić