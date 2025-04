NOVI DETALJI! Korda otkrio da je BRANIO I ŠTITIO Aninog brata, pokušao ponovo da joj PERE MOZAK i ŠOKIRAO: I ovo mi je HVALA ZA SVE?! (VIDEO)

Kakav blam!

Stefan Korda seo je u pušionicu u kojoj je bila Ana Nikolić, te je tako započeo razgovor sa njom.

- Ko je tvog brata branio? - pitao je Korda.

- Od koga?! Što su meni auto razbijen umesto njegov - pitala je Ana.

- Je l' nisam tu bio za tvog brata, da li sam ga branio?! - pitao je Korda.

- Dobro, i - rekla je Ana.

- Ja sam bio dobar dok smo dolazili u Beograd, s kim sam se svađao u pola noći - pitao je Korda.

-Dobro, jesi, da i - ponavljala je Ana.

- I to je meni hvala za sve - pitao je Korda.

- Da, to ti je hvala za sve, a da li je hvala za sve to što ti meni radiš, što me ponižavaš i pevaš mi te pesme. Danas govoriš da sam pila na groblju - rekla je Ana.

- A ti mene, je l' si me ponizila?! Za falsifikovanje - pitao je Korda.

- Molim?! Ja to ne bih rekla nikada - rekla je Ana.

- Ti znaš da sam ja pogrešio prema tebi - rekao je Korda.

- Ti nisi pogrešio...Ovo je način da se pomiriš sa njom?! - rekla je Kačavenda.

- Tvoji drugari napolju misliš da su ti drugari, a ja ću da ti kažem da nisu, sem Milovana i Gorana, nikada od njih nisam čula nijednu lošu reč...Da se pomirim sa ovim ludakom i da ćutim?! - rekla je Ana.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić