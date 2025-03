Matora saznala za pljuvačinu Mc Aleks na njen račun, od ŠOKA nije mogla da dođe sebi, a na to je imala da kaže samo OVO... (VIDEO)

Šok!

U toku je emisija 'Pitanja novinara', a naredno pitanje bilo je za Stefani Grujić.

- Kako si se osećala dok si bila trudna, a ona ti govorila da niko neće biti sa tobom takvom? - pitao je voditelj.

- Ovde je rekla da misli na moje ponašanje, ali to nije istina znala je da mi govori da sam debela, da me niko neće hteti trudnu. Posle toga sam ja dobila problem sa ishranom, što može da se vidi i sada. Prosto ostao mi je kompleks - rekla je Stefani.

- Kada ste pričale o novcu, dotakle ste se i Sanje, a tada si rekla, kako ti je Jovana rekla da su ona i Sanja zajedno zarađivale, a eto ti nisi radila - rekao je Darko.

- Moji su uzeli lokal, ja sam trebala u tom kaficu da radim. Ona mi je rekla da pređem kod nje u Beograd, na njenu inicijativu nisam radila - rekla je Stefani.

- Matora govori da ti nju hoćeš da strpaš u zatvor, a da li misliš da ona tebi želi da napravi problem sa njenim ljudima ? - glasilo je pitanje.

- Ne bojim se, ona je meni to govorila. Da li je to istina ili ne, ja ne znam... Iznosiću sve ovde, jer je ona mene prodala posle 3 dana. Lagala me je svih sedam meseci, ovde ustaje i govori da je bila sa mnom iz sažaljenja. Kada se osetim ugroženo, obratiću se nadležnim institucijama - rekla je Stefani.

Nakon toga voditelj je postavio pitanje Jovani Tomić Matoroj.

- Kada kažeš da niko neće da bude u vezi sa Stefani zbog njenog ponašanja. na šta misliš ? - glasilo je pitanje.

- Na sve ove... U pravu su ljudi koji me kritkuju da sam ja kriva za sve ovo. Moja je greška što sam se upustila u sve ovo. Se*e mi se od njenih priča, to su gluposti. Priča ovde o Heleni, o mojim prijateljima. Ako misli da će da joj bude lakše da iznosi te stvari, neka je... Mene ona ne zanima... Anita je mala maca za nju. Čula sam da mi je čitala poruke sa mamom, to je strašno. Zanima me samo Dragana... Ona je ovde pokazala više empatije za dva meseca, nego ona za sedam meseci - rekla je Matora.

- Kako se osećaš kada vidiš da su Anita i MC Aleks na njenoj strani? - pitao je Darko.

- Za Anitu me ne čudi, ona ima potrebu da me ne vadi iz usta... Što se tiče Mc Aleks, ne veruje da je rekla bilo šta loše rekla za mene - rekla je Matora.

- Zbog čega smo imali više puta situaciju da se ljudi peru od tebe, da li su to prijatelji, bivše devojke? - pitao je Darko.

- Ovde je to postalo normalno. Ljudi gledaju ovde ko prvi ide na intervju... Uvek sam bila svoja, ne zanima me da se perem i da idem za tim klanovima. U ovom trenurku mi je bitno samo da mi se ne poremeti odnos sa Draganom, i nekoliko ljudi koji su mi bitni - rekla je Jovana.

Voditelj Darko je nakon toga pročitao celu izjavu MC Aleks, a Jovana je na to rekla samo kratko.

- Nemam komentar - rekla je Matora.

