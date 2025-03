Haos ne prestaje! Matora najavila tužbu protiv Stefani, ona joj brutalno uzvratila i obećala još veći pakao: Traži zabranu prilaska (VIDEO)

Pljušte prozvke!

Voditelj Darko Tanasijević u emisiji "Pitanja novinara" razgovarao je sa Jovanom Tomić Matorom. Ona je otkrila da planira da tuži svoju bivšu verenicu Stefani, pa joj je to najavila u programu uživo.

- Protiv koga bi želela da podneseš tužbu? - pitao je Darko.

- Konsultovaću se sa njim, ali sigurno protiv Stefani - rekla je Matora.

- Ona će imati veći problem nego ja. Mogu da budem tužena samo ako za nešto ne mogu da nađem dokaz, ali za sve imam dokaz. Što se mene tiče, teraćemo se - dodala je Stefani.

- Rekla si da jedva čekaš da se smuvaš sa nekim, a ona tebe da zgazi. Da li to radi jer si na korak do veze? - pitao je Darko Tanasijević.

- Nju boli uvo za mene, ona ima svoj cilj i mislim da je ušla pripremljena. Radi joj sujeta što se tiče Dragane i to joj je došlo kao kec na deset da može da se opere. Više ne pominje priču zbog koje je došla, a to su razlozi zašto je Munja NN otac. Došla je sve da svali na mene, kako sam ja kriva za sve. Ja kad se zaljubim i kad me zanima neka osoba gledam svaki trenutak da provedem sa Draganom, drago mi je što se desila - govorila je Matora.

- Gago, tako je i o meni pričala prošle godine - dobacila je Grujićeva.

- Ne postoji gnev, sujeta, kompleks i ne zanima me šta ova devojka priča. Ne volim je, zgadila mi se i verovatno mi je bilo lakše da mislim da će neke stvari da se promene - dodala je Matora.

- Da li postoji šansa da nađete zajednički jezik? - upitao je voditelj.

- Ja bih najviše volela kad bi svako krenuo svojim putem i kad bi se ovo završilo. Ja imam nekog u koga sam zaljubljena. Najbolje što je moglo da se desi je da se razdvojimo - rekla je Tomićeva.

- Ova žena je meni mnogo toga obećala, jako sam je volela, a ona se meni usr*la u život. Prvi put kad sam je šutnula sam trebala da je ostavim na tome, a ne da se vratim kao ker. Ovo ćemo i napolju da teramo, nikad se neće završiti. Traži zabranu prilaska - dobacila je Stefani.

- Kako komentarišeš što je Zola rekao da je četiri puta završavao u nju? - pitao je Darko.

- Ona je meni rekla da se razočarala u njega - rekla je Matora.

- Da, opalili smo se četiri puta i sad može da komentariše - dodala je Stefani.

- Drugi put nije htela da imaju i razočarala se u njega, to mi je pričala i kod kuće. Rekla je da nijednom nisu imali s*ksualni odnos. Isto mi je da li si imali ili ne, bilo je pre mene. Vidim da je Zola komentarisao da sam trebala mali budžet da mu dam - rekla je Matora.

Autor: A. Nikolić