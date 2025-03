One su nužno zlo: Đedović u svom stilu bez dlake na jeziku, oblatio prijateljstvo Ermine i Matore, siguran da se njih dve ne podnose! (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

U toku je emisija 'Pitanja novinara', a voditelj Darko Tanasijević imao je naredno pitanje za Marka Đedovića. On je od njega zatražio da iskomentariše odnos Ermine Pasović i Jovane Tomić Matore.

- To je sve istina... Posvađale su se u mom stanu, a Matora je bila presrećna što ne mora da je zove na svadbu. Mislim da se njih dve ne podnose, nego su samo nužno zlo. Kako mi možemo da znamo gde je njen tata? Matora je to pričala svojim prijateljima i partnerkama. Mislim da će da me proganja u snu njena rečenica koju svake godine ponavlja ' pojela sam go*no' - rekao je Đedović.

- Sama je Stefani pričala svoju najdublju intimu... Dozvolila joj je da uđe na njen fejsbuk i da traži prepiske. Isto tako znam za Helenu da ste bile zajedno. Ko će sledeće godine da iznese najgore gadosti iz njene porodice... Prošle godine smo imali Anitu, ove godine Stefani idemo sve dublje i dublje. Ko je sledeći? - rekao je Đedović.

- Ne znam kako ti ulaziš u odnose, ja u sve uđem sa maksimalnim poverenjem, pa dobijem nož u leđa... Kao i od tebe - rekla je Matora.

- Ma koji Đedović - rekao je Marko.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: K.K.