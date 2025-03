Gastoz upalio vređalicu: Žestoko opleo po Sanji i Marku, pa otkrio zašto joj je dodelio nadimak SITNA K*RVA (VIDEO)

Ne bira reči!

Nakon razgovora sa Anđelom Đuričić u emisiji "Pitanja novinara" voditelj Darko Tanasijević pričao je i sa Nenadom Marinkovićem Gastozom o njihovom odnosu.

- Sanja i Marko kažu da nemate šta da im kažete, pa komentarišete njihovu prošlosti, a oni vašu sadašnjosti - rekao je Darko Tanasijević.

- Divnu su i samo ih treba pustiti, oni rade za nas. Marko je bio divan momak na mestu, a otkako je Sanja ušla i kako je pokušala da se napravi na devojku koja nema mane i pazi šta priča sve je poljuljano i postala je jako prljav igrač. Iz nje izlazi sve što je krila. Ovde sam čuo neke priče, a nisu mi ni potrebne kad vidim njena dela. Marko nju brani u svakom smislu, ali za neke stvari ne može da se odrani. Za neke stvari ne mogu da stanem iza Anđele kad nešto nije kako treba. Ako ti podržavaš ono što tvoja devojka priča i radi znači da si isti. Malo je takvih situacija, ali ja njoj to kažem - rekao je Gastoz.

- Što Marka omalovažavaš i kažeš da ne možeš da se svađaš sa ženama i da je zaljubljen u tebe?

- Mi da nemamo ovako mirne žene možda se ne bismo ni posvađali u životu. Znam ja šta je on meni rekao na početku rijalitija. Ja sam sad uvredio njegovu devojku, pa bi me sad spakovao u kolica, pevaću negde, a on će da dođe da drži vrata. On je imao normalnu komunikaciju dok se nije pojavila sjajna Sanjica. Utorak kad je htela da pljune u piće bavila se time i da se razboli moja devojka, a dečko joj je bolestan, a na sve je to ona i zdravstveni radnik - govorio je Gastoz.

- Zbog čega si rekao da je sitna k*rva? - pitao je voditelj.

- K*rvinska posla, ali na sitno. To se tako kaže u mom selu. Užaš šta je ona spremna da uradi. Od male dame na note do devojke koja želi da vetar duva u moju devojku dok se šminka - rekao je Nenad.

Autor: A. Nikolić