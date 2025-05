Žestoko: Lepi Mića oblatio Gastoza za sve pare, pa ga proglasio najvećom ljigom! (VIDEO)

Ne bira reči!

U toku je emisija ''Pitanja novinara'', voditeljka Ivana Šopić porazgovarala je sa Lepim Mićom o Nenadu Marinkoviću Gastozu i Anđeli Đuričić.

- Ja Pavla najbolje znam, ja sam njegov prijatelj nego Pavle. Ja sam njega nazvao mojim sinom i on voli uvek da uveliča. Ovde nije suština Pavle, nego Gastoz koji je znao da je Pavle bar nešto gajio prema Anđeli. Ti si onom kome si rekao; ''Šta radi tvoja mala?!'', skinuo malu. Ti si ispao jedna ljiga, nemaš nijedan kodeks. Ti si s njim išao na stand up, na Kosovo i u Grčku. Anđela poziva da ide na poligraf i znači da ima hrabrosti, a ovo što Gastoz radi je ljigavština. Da li bi bili prijatelji da se nije desila Anđela?! Da, bili bi. To je cela družina takva, da spavaju jedni pored drugih i da se prskaju. Niko se neće složiti s njenim izborom - rekao je Mića.

