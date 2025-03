Postala sam veštica koja vrača: Sanja odgovorila na sve prozivke koje su joj upućene od strane ostalih ukućana, pa žestoko potkačila Gastoza: On je jedan prostak! (VIDEO)

Šok!

U toku je emisija 'Pitanja novinara', a naredni sagovornik voditelja Darka Tanasijevića, bila je Sanja Grujić. Ona je tom prilikom komentarisala navode Nenada Marinkovića Gastoza.

- Kako si ti shvatila to što je Gastoz za tebe rekao da si ti sitna ku*va

- Možda želi da bude duhovit, ali to je smešno samo u onom selu njegovom. Mogu samo da mu dam aplauz jedan - rekla je Sanja.

- Mi smo ovde pod kamerama, i mikrofonima. Ništa drugo nisam ni očekivala ovde. Od Brac lutke postala sam veštica koja vrača... Ne obazirem se na njihove reči, ne dotiču me... Dok moj i Markov brod plovi u pravom smeru, vetrovi nam ne mogu ništa. Sigurna sam da sam Gastozu bila simpatična, on meni nije nikada. Dosta puta sam rekla da mi je prost i degutantan. Sa Anđelom imam konflikt od 'Zadruge 5', i izvređamo se, ali Gastoz u odnosu sa mnom je težak prostak... Samo hoće da me isprovicira. Što se tiče Marka, sa kim si takav si - rekla je Sanja.

- Nisam nikada čuo da Marko ima morbidne uvrede - rekao je Gastoz.

- Tvoj snimak sa Janjušem kruži društvenim mrežama - rekao je Darko.

- Jesam, meni je to tada bilo simpatično. Sada mi ne prija ta šala - rekla je Sanja.

- Kada već pričamo o klipovima i intimi, šta je gore i strašnije, da se ona snima u tuš kabini i pošalje dečku ili da se ti skineš i pokažeš grudi zarad cigare ? - pitao je Darko.

- Nisam to urafila zbog cigare... Njene slike nisam spominjala, nije mi to bio fokus nego to što je sa starijim čovekom bila u ljubavnom odnosu, a žena mu je bila tu - rekla je Sanja.

- Da li se plašiš da Ena Čolić ne otvori pandorinu kutiju, pričala je da te je gazda agencije izbacio zbog nekih drugih poslova ? - pitao je Darko.

- Ostaviću je da se pravda prvo ovde, pa posle na sudu. Mislim da ona dolazi iz porodice koja je normalna, a onda ovde gledaju njeno ponašanje - rekla je Sanja.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: K.K.