Bukti rat: Bebica i Lepi Mića žestoko zaratili zbog Marka Đedovića, pljušte prozivke na sve strane! (VIDEO)

Upravo je počela emisija ''Pretres nedelje'', a voditelj Milan Milošević dao je reč Nenadu Marinkoviću Bebici kako bi prokomentarisao ''Podelu budžeta Lepog Mića''.

- Cela Mićina podela se zasnivala na mržnji prema Marku Đedoviću. On je pokušao da ponizi većinu ukućana kao i obično. Njegov stajling i dolazak ovde i jeste bio poslednji trzaj, ali on je želeo da stekne autoritet. Karića je nazvao svojim prijateljem, a gurao mu je Sofiju. Vrlo pokvareno i podmuklo, on je danas pokazao iživljavanje nad ovim ljudima. Svako od nas može po sedam sati da drži ljude, ali to je mlaćenje pratne slame - rekao je Bebica.

- Danas se očigledno videla Mićina mržnja prema meni. Mislim da taj stav i odnos ima zbog mog odnosa sa Markom jer ja nikada nisam išla u Pab i takve stvari. Dvostruki su mi aršini, više ne zna koga voli, a koga ne. Dao je Aneli pet hiljada dinara, a dan pre toga je rekao da će joj j*bati četiri majke - rekla je Milena.

- On je jedna budala i vreća puna g*vana. On ne zna ni ko mu je ko ni šta je, njemu kad bi devojku isk*rali na stolu, on bi rekao: ''Ja sam to znao unapred''. Zamisli da on priča o moralnim kodeksima, to je p*šac k*rca Marka Đedovića - rekao je Mića.

- Mića mrzi Đedovića - rekla je Jelena.

- Ovaj čovek je najstrašnije izvređao Marka Đedovića, a oni navodno nemaju svađu i ne vole se. Vrlo je jasno da Mića ne može da podnese bilo koga ko je dobar sa Đedovićem - rekao je Bebica.

- Bebica je ker nad kerovima, a Kačavenda je smešna. Ona se penje po prvi put na sto, samo zbog mene. Milena meni zamera što sam se pomirio sa Aneli, a ne sme da kaže Mileni Kačavendi - rekao je Mića.

- Lepi Mića mrzi sve zbog Marka Đedovića - rekao je Bebica.

- Ovo je house majstor Miljane Kulić. Njegovi žive kao podstanari, a on vodi k*ravu kući - rekao je Mića.

- Tvoja k*rava je već deset godina kući - rekao je Bebica.

- Pseto jedno, vrati decu kući. Ćuti keru jedan, p*šio si k*rac pet meseci Aneli, a sad je vređaš najstrašnije - rekao je Mića.

- Ovo je neuspeh čoveka koji morališe svima - rekao je Bebica.

- Bebica je čovek koji samo jede i j*be - rekao je Mića.

Autor: N.Panić