Crta mu kružiće po ruci, vrača mu: Ena oplela po Sanji i Marku, tvrdi da je ona animirka... Čolićevoj se pridružili Dačo i Jordanka! (VIDEO)

Haos!

U emisiji "Pitanja novinara" Darko Tanasijević razgovarao je Enom Čolić, ona je tom prilikom komentarisala svoj odnos sa Sanjom Grujić i Markom Stefanovićem.

- Ti si za Sanju rekla da je mahaluša i bivša prostitutka - rekao je Darko.

- To su svi govorili u agenciji, družila se sa takvim devojkama koje su radile to. Znači onda je i ona animirka. Agencija u kojoj ja radim, to su promocije pića i snimanje spotova - rekla je Ena.

- Zbog čega je Sanja izbačena iz agencije? - pitao je Darko. ,

- Jer naš sef agencije zabranjuje da se ide sa gostima i pije za one žetone. Ona kao i još neke devojke su išle krišom. Zbog toga je izbačena. Što se tiče ujaka i sina... Moj sin je odrastao uz mene, podelila je ovde moje probleme... Žalila sam joj se iz straha šta moj sin doživljava u školi, a ona je rekla da ne brinem ništa. Onda došla ovde i priča drugu stvar. Mislim da je jako zla. Lažna je i plače i teši lažno - rekla je Ena.

- Sanja kaže da si joj vređala majku - rekao je Darko.

- Nije istina. Nikada nisam rekla za njenu majku da je rugoba... NIsam rekla ni za nju da je ružna, nego jeftina. Estetika joj je užasna. Mislim da ona njemu vrača, crta mu neke kružiće po ruci - rekla je Ena.

Sledeći koji je dobio reč da iskomentariše Sanju Grujić je Dačo Virijević.

- Nisam imao problem sa njima nikada. Ona namerno pecka ljude, a prave žrtve ovde od sebe. Imam sve i svašta za njih, ako mi se ne izvine, izneću sve to o njima. Marko je ovde pričao za njegovu baku, a ona ga je klela za nju. Radila je u Tutinu, nije završila ni jedan fakultet, nego višu srednju školu - rekao je Dačo.

- Bujanovac je na 10km od Vranja, moj bivši dečko se druži sa tim čovekom. Sanja je radila kod njega te promocije. Prilčao mi je za neke devojke od ranije iz rijalitija, tada mi je rekao za Sanju - rekla je Džordi.

- Rekla si da je radil za lovu - rekao je Darko.

- Pa jeste, sede gostima tamo u krilu, a nakon toga idu gore u sobe i rade ko zna šta... Ne znam da li je Sanja išla gore po sobama - rekla je Jordanka.

- Ne smem da kažem ništa Jordanki, preti mi njenim bratom - rekla je Sanja.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: K.K.