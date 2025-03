Bez dlake na jeziku!

U toku su "Nominacije". Takmičari biraju između Danijela Dujkovića Munjeza i Stefani Grujić. Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Anđeli Đuričić.

- Ja ću da se baziram na lični odnos jer svaki dan komentarišem njihovu temu. Što se tiče Stefani imala sam drugačije mišljenje o tebi dok nisi došla u kuću, delovalo je kao da ćeš da polomiš pola kuće i da ćeš prespavati celu sezonu. Imam dobro mišljenje o tebi za ovih 20 dana, prema meni si fer i korektna. Kad smo razgovarale nisam osetila da imaš neki animozitet. Čula sam od Matore da ste gledale moje klipove, verujem da ljudi koji me ne poznaju prema tome stiču mišljenje. Nisi me uvredila, prema meni se fino ponašaš, obratila si mi se čim si ušla. Mislim da si jako iskrena, pa i na svoju štetu. Nemam ništa lično da joj zamerim. Njoj sve verujem u odnosu sa Matorom. Što se tiče ovoga sa Munjom smatram da jesi osnovni krivac za skrivanje trudnoće, više ne mogu da pohvatam ni koji je razlog da li je zbog Matorinih roditelja ili rizična trudnoća ili Munja... Ne mogu da te osudim za stvari koje nisu mogla da prihvatiš jer si trudna. Imam najbolje mišljenje o tebi - govorila je Anđela, pa nastavila o Munji:

- Odmah ću da kažem da ću nju da ostavim jer nisam imala loš momenat sa njom. Sa tobom sam imala dve svađe, zbog Nenada. Mislim da me nikad nisi uvredio, zapamtila bih da jesi, jedno što se tiče odnosa sa njim i mišljenje o našoj vezi. Zameram ti jer si njemu u svađi psovao majku, to može da se kaže na drugačiji način. Što se tvog učešća tiče sve mi je katastrofa do dolaska Stefani. Moram da izdvojim Anu prema njoj si ispao jako loš. Bolji si otkako je Stefani došla, stao si uz nju i verujem da bi svako stao uz partnera sa kojim ima dete. Smatram da Stefani nema toliko dobro mišljenje o tebi, ali treba da je štitiš kao majku tvog deteta. Nju bih ostavila, Munju ću da pošaljem - poručila je Anđela.

Autor: A. Nikolić