NE DOPADA MI SE TVOJA ENERGIJA: Mateja sasuo u lice Stefani sve što misli o njoj, pa dao svoj iskren sud o njenom odnosu sa Munjezom! (VIDEO)

U toku su 'Nominacije', a voditeljka Ivana Šopić dala je reč Mateji Matijeviću da iznese svoj sud o ovonedeljnim nominovanim učesicima, a to su Stefani Grujić i Danijel Dujković Munjez.

- Što se tiče nominacije, počeću od Stefani. Nemam apsolutno ništa protiv tebe, samo mi se ne dopadaš. Ne sviđa mi se tvoj stav uopšte. Kada si ušla ovde, trebala si da uđeš mirno, da mu kažeš da će biti otac. Zamerila si Matoroj kako te je zamenila za tri dana, a ona se katastrofa ponašala prema tebi... Mislim da samo malo treba da spustiš loptu, Munjez je meni tebe hvalio na sva usta. Mislim da si sve ovo uradila baš zbog toga što znaš da je Munja otac. Katastrofalne su mi stvari koje se ovde pričaju, prvi put čujem ovako nešto - rekao je Mateja, pa izneo mišljenje prema Munji.

- Pažliv si prema osobama do kojih ti je stalo, čovek kada te upozna i kada sedi sa tobom sa strane, oseti ti dušu. Za stolom si katastrofa, vičeš ovde kao jarac. I ako kažeš da ti se desila najlepša stvar u životu, a dete i jeste najlepša stvar... Mislim da tvoji nisu srećni, ne bi ti birao ovo da si mogao, zbog svih ostalih okolnosti ovde. NIje mi jasno da vi imate posle dva dana super odnos, morate to da rešite... Ne da gurate stvari pod tepih. Učešće ti je katastrofa, tvoje menjanje riba nije dobro. Sada trenutno radiš dobre stvari, naš odnos je super od početka. Ostaviću Munjeza, šaljem Stefani.

Naredni ukućan koji je dobio reč bio je Luka Vujović.

- Meni je Munja super, jer onda ja nisam najgori u kući. Ne sviđaju mi se njegovi postupci.. Mogao bih da ga iskritikujem za mnoge stvari, van stola je dobar dečko, hoće da pomogne. Provocirao si me sa Aneli, trenirao si sa njom, šetao pod ruku... Nisi me nikada pitao da li mi smeta. Zanima me šta će dalje da see dešava sa Stefani - rekao je Luka, pa nastavio:

- Kada si došla ovde pokazala si da imaš okej mišljenje prema meni, znači moja bivša devojka ti je ispričala lepe stvari. Mislim da ove priče koje iznosiš o Matoroj nisu dobre, jer ne idu tebi u korist zbog deteta. Svojoj majci bih zamerio te stvari jednog dana. Moj savet je da se držiš muške stvari ne ženske... Batali se Matore i Dragane, ne treba ti to. Ostavljam Stefani, šaljem Munju.

