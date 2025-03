Terza ti nije prijatelj: Sofija sasula Munji sve u lice, pa dobila priznanje od Stefani koje je šokiralo sve! (VIDEO)

Promenila ploču!

U toku su "Nominacije". Takmičari biraju između Danijela Dujkovića Munjeza i Stefani Grujić. Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Sandri Obradović.

- Sa Munjom sam imala dobar odnos od početka, iskompleksirao kad sam ga odbila. Vidim da je na pravom putu i da je bolje otkako se Stefani uselila. Glumiš joj pravog batlera, smara me da pričam o tebi. Stefani, ne bih ni da pričam ono što je Matora izgvorila i sve bih se složila sa svojim dirigentom i vladarom iz senke Markom Đedovićem i Milenom Kačavendom. Podrška za mlade majke, ostavljam Stefani - rekla je Sandra.

Sledeća je nominovala Ana Nikolić.

- Nisam imala lepo mišljenje o tebi, tako su te predstavili. Ja sam mislila kad se pojaviš da dolazo neka ludača, ali ti si normalna i ina devojka. Pogrešila si neke stvari i to te sad košta. Ja tebe razumem jer sam od javnosti krila neke privatnosti dok se nije saznalo. Htela si da vidiš kako koji put vodi, ali kao što vidiš nema privatnosti. Imaš moju podršku da budeš i sa devojkom i sa dečkom, Bože moj voliš voće i povrće. Munja i ja imamo lep odnos od samog početka. Dobar si drug, prijatelj i nekad izdaš Stefana kod mene. Drago mi je da si postao otac, smatram da to nema cenu. Ostavljam Stefani, šaljem Munju - pričala je ona.

Posle nje nominovala je Sofija Janićijević.

- Munjo, uvek si bio tu kao i Terza. Vaše druženje nikad nisam shvatila ozbiljno i to mišljenje neću da promenim. Rekla sam mu nekoliko puta da smatram da mu nisi prijatelj, a sad mogu i kontra da kažem da on tebi nije prijatelj jer si više šetao sa drugim momcima kad ti je bilo najteže. Imali smo jednu raspravu, mislim da nije trebalo da dođe do tog sukoba. Otkako je došla Stefani imaš bolje ponašanje prema drugim ukućanima, spustio si loptu sa njom i mislim da dobro znaš zašto se ponašaš na ovaj način. Mislim da ćeš biti dobar otac. Otkako smo ušli pričao si o njoj i da si želeo dete, iako nisi znao da može da dođe do toga. Stefani, ti i ja smo imale konflikt čim si ušla ovde, a nije mi bilo jasno zbog čega. Približila si mi se, izvinila i rekla da nisi videla ono što si pričala, nego da su to bile Matorine reči. Ja kad komuniciram sa tobom tako si prijatna i interesantna devojka. Srčano komentarišeš priču sa Matorom, više verujem u tvoja izlaganja nego u njena - govorila je Sofija.

- Iskoristila sam priču koja se ovde provlačila i predstavila da se desila u datom trenutku - dodala je Stefani.

Autor: A. Nikolić