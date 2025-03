Iskren!

U Beloj kući su u toku 'Nominacije', a ovonedeljni nominovani učesnici su Danijel Dujković Munjez i Stefani Grujić. Učesnik koji je sledeći izneo svoje mišljenje o Munjezu i Stefani je Borislav Terzić Terza.

- Stefani neću ništa da ti morališem, uradili smo najgore dve stvari što se tiče života, a ne rijalitija. Upoznali smo se prošle godine u rijalitiju. Vaš odnos može da komentariše samo neko ko je bio sa vama, i video vašu strast i ljubav. Smatram da si napravila veliku grešku što mu nisi rekla da će postati otac. Krivo mi je što si dopustila da tvoje dete iz porodilišta izvede žena. Ovde ljudi komentarišu da sam ja ljubomoran na Munju, što će on viđati svoje dete. Meni su to velike boleštine. Zameram ti kada se vas dvoje posvađate, i onda mu ti kažeš da će postati 'NN' otac, to mi se ne sviđa - rekao je Terza.

- Jednom sam to rekla. Ništa neće promeniti odluku da će on biti na kraju upisan kao otac - rekla je Stefani.

- Što se tiče mene i Munje, kao da nas je ista majka rodila. Nekad možemo da kažemo najgore stvari jedan drugom. Osuđuju te ljudi što si dobar ovde prema Stefani, i da si ti fejk, ja ne mislim to. On voli rijaliti, i drago mi je što nekako ne idemo jedan bez drugog ovde. Ti i ja ovde ne mrzimo nikog, tu smo z sve ljude ovde. Kada smo u sukobu sa nekim, znamo i da spustimo loptu. Naravno iz poštovanja prema Stefani, ostavljam nju - rekao je Terza.

Naredni učesnik koji nominuje je Dačo Virijević.

- Ne sviđa mi se Stefani tvoj nastup kada si ušla, gledala si ljude tuđim očima. Mislim i na Sofiju, pričala si sa njenim dušmanima. Što se tiče tvog odnosa sa Matorom, katastrofa mi je sve to. To je sve zbog toga što mislim da se Matora kajala što je sa tobom. Ona ne može da živi taj život. Što se tiče tvog ponašanja ovde, mislim da treba malo da spustiš loptu - rekao je Dačo, pa nastavio:

- Imali smo sukob samo zbog Ane, mislim da te je ona najviše volela. Odnosi tvoji ovde su užasni, kao i odnos sa Slađom. Tvoje ponašanje prema Stefani je sasvim korektno ovde. Tvoje učešće pre Stefani je bilo blamantno, sada se ponašaš kao otac i to me je iznenadilo. Šaljem tebe, a ostavljam Stefani - rekao je Dačo.

Autor: K.K.