Možda bi im bio zajednički neprijatelj: Sanja uverena da od primirja Stefani i Munje ne bi bilo ništa da je ostala sa Matorom! (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

U toku su "Nominacije". Takmičari biraju između Danijela Dujkovića Munjeza i Stefani Grujić. Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Sanji Grujić.

- Stefani otkako je ušla nemamo komunikaciju. Smatram da je destruktivna ličnost kao da radi na svom samouništenju, došla je do neželjene trudnoće, a onda dok je trudna sa Matorom. Ajde da se držimo da je sve istina za Matoru je opravdano jer kaže da joj je takav život, ali šta ćeš ti u takvom životu i kako planiraš da odrasta tvoje dete u takvom okruženju? Ti kao neko ko je trudan, tek počeo da živi i treba da ima normalnu budućnosti dozvolila si da sve uradite zajedno. Kad pričaš loše o njoj pričaš i da si svesno dovela do toga da ti dete raste u takvom okruženju, da se nije desila Dragana. Matora je meni pričala lepo, ali i loše. Ja sam rekla da vas nije vezala ljubav, nego zajednička nesreća. Mislim da ste obe temperamente i da sad preuveličavaš neke stvari, čim si ostajala u takvom odnosu. Ako si ostajala, a bilo je sve kako kažeš, problem je u tebi jer to niko ne bi trpeo. Veća mi je manipulacija što ti je neko neželjeno napravio dete, nego što je Matora ušla u odnos sa tobom. Ko god te loži da je dobro da vrištiš nije jer govoriš tako i o sebi. Koliko god da je ona bila loša ispada da si ti nepodobna za funkciju majke. Žalosno mi je i mislim da je najveća sramota to što je Munja izgovorio kad je došlo pismo za DNK i samim tim je on uvukao Zolu u celu priču. On je dao za pravo majci i ocu da razmišljaju u tom smeru. Kad je Munja u pitanju sa njim sam imala normalan odnos kad sam ušla i bio je prijatan i fer prema nama. Nikad nisam osetila zlu nameru i kako druge devojke pričaju da se nabacuje zauzetim devojkama, mislim da je to obostranu i da one dozvoljavaju pristup. Kad je u pitanju tvoj odnos sa Stefani rekla sam još tad da sam zamerila za DNK. Takođe sam ti zamerila i rekla da svoju situaciju predstavljaš neozbiljno čim je Ana morala da radi test za trudnoću i Kristina morala da pije tabletu, jer onda ispada da se slučajno desilo i sa Stefani. Složiću se sa ovim da manje treba da zameraš Matoroj i seti se kakve si reakcije imao kad je ušla, govorio si da će ona biti zbrinuta. Možda ovo ne bismo slušali da je Matora ostala sama, pa bismo slušali o tebi jer bi ti bio njima zajendički neprijatelj. Moraću da pošaljem Stefani jer sa njom nemam odnos - govorila je Sanja.

- Munja, ko te ne zna skupo bi te platio. Prema meni si korektan, bilo je situacija kad nisi bio. Mislim da si namazan, jedan od pametnijih ljudi u kući. Stefani koja ti je rodila dete kaže da si kvaram. Nadam se da ćeš ovakav ostati napolju, a ja ću je pozvati da je pitam da li joj pereš stvari i spremaš jela. Stefani, ti si meni jako draga. Verujem da si imala jako težan život i tvoja majka i ništa neću da ti uzmem za zlo. Ja te sve razumem i sve sam već rekla. Ne dopada mi se što spominješ Matorinu majku i oca. Kad čujem da je oca oterala u dom grozim se na te stvari. Imaš majku koja ti je podrška, bitno je da ste živi i zdravi, a sa Munjom ne vidim emocije. Munjo, šaljem tebe i nemoj da me provociraš - govorila je Aleksandra.

- Munjo, tebe bih samo pitao da li te više boli što ti Stefani nije javila za trudnoću ili to što je Matora izvela dete iz porodilišta? - pitao je Marko Stefanović.

- Stefani najviše krivim - odgovorio je on.

- Sa Munjom sam dosta bolji i bliži, tebe ću da ostavim - rekao je Marko.

