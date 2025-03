Zanima me šta misle njegovi roditelji: Ana totalno slomljena nakon svega što joj se desilo, Uroš kao pravi prijatelj pokušava da je uteši i da joj vetar u leđa! (VIDEO)

Neutešna!

Ana Nikolić razgovarala je sa Urošem Stanićem o situaciji sa Stefanom Kordnom, tom prilikom on je na sve načine pokušao da je uteši i da joj vetar u leđa.

- Svi ti ljudi koji su bili na sahrani sada čitaju portale, videli su šta mi se desilo. To je blam - rekla je Ana.

- Nije tvoj blam, njegov je - rekao je Uroš.

- Ma i moj je, sa kim sam - rekla je Ana.

- Bojiš ga se - rekao je Uroš.

- Ne bojim ga se, samo mi je sada fokus mama i sve što se desilo. Ne znam šta kažu njegovi roditelji za ovo - rekla je Ana.

- Pa verovatno ista gamad kao i on - rekao je Uroš.

- Nisu, to su fini ljudi, pošten narod. Nisu oni kao on, fini su. On je jedinac, razmazili su ga, za te ljude nemam šta loše da kažem - rekla je Ana.

- Ostavi ga, izdigni se iz svega. On će lagati to znaš, ali ne treba da te je briga - rekao je Uroš.

Autor: K.K.