Bez dlake na jeziku!

Nakon odgledanog klipa u kom je prikazan odnos Anđele Đuričić, Nenada Marinkovića Gastoza i Jovane Tomić Matore, voditelj Darko Tanasijević porazgovarao je sa Gastozom.

- Baš sam raspoložen hteo da budem, ali je*iga, situacija je takva. Prvo smo se posvađali oko toga gde ćemo da sednemo, pa Gruja što je pozdravljao prijatelje, tako neke gluposti i mizerije...U poslednjih nekoliko ovih Dubioza, mi sedimo tu negde oko onoga što slavi. Dok smo mi tako stajali, sve je nestalo, ostalo nam ono suvo, na kraju me je stavila da gledam u jezero - rekao je Gastoz.

- Nekako si sve jasniji i konkretniji u odbrani Anđele, u petak si jasno zamerio Matoroj što priča da je Anđela ušla da se opere - rekao je Darko.

- Vreme radi za mene, ali ne samo za mene, nego i za nju. Kada podvučemo crtu, nemamo za šta da ne volimo Anđelu. Oni klipovi nisu poslati od nje, oni snimci odavde ljubav i bili su u vezi. Nema sa mnom se*sualne odnose, je l' to poštovanje roditelja ili pranje?! Ako sam ja to prihvatio kao njen dečko, ne znam šta je tu problem...Sad hoće i u kući da bude velika, a da umanji Anđelu. Ona je meni lično rekla da to nije ništa, da je to soft, a kada se svađa sa Anđelom onda je to turbo. Od svih tvojih problema, ona na Anđelu - rekao je Gastoz.

- Kako komentarišeš na sve one teške reči koje su pale između njih dve - pitao je Darko.

- Ako je Anđela ku*va, kako Matora kaže, onda bi trebalo da je Matora voli, pošto Matora i ja volimo ku*ve?! Druže, smešno i ne znam dokle će to da tera, ja sam sada izabrao svoju stranu. Nemamo komunikaciju, imamo nešto možda tuc muc oko kuhinje...Njoj je Dragana na prvom mestu, zna je 15 dana. Ona stavlja pi*ku na prvo mesto, a već jednu ima, a onda joj pi*ka dođe glave, a već ima pi*ku - rekao je Gastoz.

- Anđela je s početka namirisala neke stvari kada ste ti i ona u pitanju od Matorinog ulaska, ti si se bunio i branio drugarstvo sa Matorom. Anđela je odustala da ti otvori oči, da li je u nekoj meri Anđela bila u pravu za neke stvari koje je rekla - pitao je Darko.

- Ja Matoru stvarno gotivim, imamo zajedničke prijatelje, ali eto ona pljuje mene, ti zajednički prijatelji pljuju mene. Ja takve stvari ne radim! Njen sistem vrednosti je u padu, ne znam zašto. Ja džaba branim tu priču, kada svi detalji kažu da treba da nam se smeju ljudi kada kažemo da smo prijatelji - dodao je on.

- O Stefani i Matoroj, pa i Dragani, pričalo se mnogo, šta bi ti izdvojio, kako komentarišeš to sve - pitao je Darko.

- Stefani je njoj mrtvu majku pomenula u negativnim kontekstima, a ona se i dalje smeška sa njom, a na Anđelu drvlje i kamenje...Matora je prema Stefani lagana, a ovamo sve najgore za Anđelu jer je rekla to za njenog oca. Je l' treba da ti se pos*rem u život, da ti i majku i oca pomenem, ti ćeš da mi se smeškaš, a Anđela što je rekla da ti je otac strpan u dom, da kaže da je ku*va?! - rekao je Gastoz, a onda se osvrnuo na Sanju i Marka:

- Marko me gotivi nego mora da brani Sanju, ima ludu ribu. Baš je iskompleksirana i sve ono što je uradila na početku, sve je pogazila - rekao je on.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić