Šok!

Posle video priloga, koji je najavila voditeljka Dušica Jakovljević, a u kom je prikazan odnos Ene Čolić, Jovana Pejića Peje i Danijela Dujkovića Munjeza, a koji možete pogledati OVDE, voditelj Darko Tanasijević u Šiša baru porazgovarao je sa Enom.

- Volela bih da mi je teta Zlata jedina briga, ali imam ih mnogo...Nemam nameru da se ikada više mirim sa njim, sve mi je katastrofa, mislim da sam baš zaglibila užas i u mom ponašanju i vezano za njega i za ostale moje postupke...Ko zna šta će mi moji poslati za Uskrs, jer ako sam im do Nove godine bila loša, ko zna šta je sada?! Sinoć sam mu tražila jednu prženicu, Jordanka me je pitala za namaz, on joj je rekao mrtav hladan da ne može. Kada sam mu prebacila da ne mogu da verujem da mi nije dao jedno parče hleba umočeno u jaje posle šest meseci, on je rekao da je mogla ona da mi da. Meni je poniženje veliko što je otišao na proslavu Bajrama, jer je Baki rekao odmah da on ne slavi...To me je baš zabolelo. Ja nisam išla na slave ljudi s kojima nisam dobra - rekla je Ena.

- Možda ne bi trebalo da te čudi što je otišao kod Aneli, jer kada ste se razilazili, on je tebi zamerao pred svima, pa i pred Aneli, da je odvratno ono što si rekla na račun njenog deteta i da si ti ta koja je nju provocirala - rekao je Darko.

- Mislio je samo na situaciju za krave, ja inače nikada nju ne provociram prva, stojim iza toga. Ona je ta koja dobacuje i kojoj je potreban konflikt. Ubeđena sam da je samo finansije i fizički izgled pogađa, a da je ne pogađa to za dete. Ja prljam svoju dušu, njoj je samo bitno da ispadne žrtva. Pitanja gledalaca i pitanje je bilo, ja sam se svađala sa njom, i onda ide pitanje za Aneli i Luku, ona ustaje kao da ništa nije bilo pre 30 sekundi. Njoj je bitan zaj plasman koji mene ne intresuje - rekla je Ena.

- Ti si njoj rekla da će ćerka biti ku*va i da je tako vaspitavaš - rekao je Darko.

- Eto, ona meni priča, a njena sestra i ona šalju gole slike...Ja imma argumente, sve ono što sam čula o njoj ovde, pritom sam poganija na jeziku i sve se meni više računa i teže je, jer ne zna da priča. Prihvatila sam nekih 100 dana promene sa Matejom, dogovorili smo se, ima 20 dana do Uskrsa. Hoću da se iskontrolišem totalno za te neke stvari i koje loše utiču na mene i moju porodicu. Popila sam danas Asminovu kafu...Ja ne poznajem stvarno tu priču, ja sam ovde sve čula i ja sam sticala utisak po tome što sam slušala. On je meni delovao kao normalan čovek koji ne zna šta ga je snašlo, meni je Aneli rekla da je on zaluđenik za rijaliti i da ga gleda dok vozi kola. Ja sam s Matejom prekinula savršen odnos zato što mi je nije rekao "dobro jutro" - rekla je Ena.

Autor: Nikola Žugić