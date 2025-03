Bio je LAŽNI OTAC: Aneli besna kao RIS na Asmina zbog podrške Đedoviću, pa odlučila da ga pozove ni manje ni više nego na POLIGRAF! (VIDEO)

Haos!

Naredni sagovorik voditelja Darka Tanasijevića u 'Šiša-baru' bila je Aneli Ahmić. Ona je tom prilikom razgovarala o svom odnosu sa Lukom Vujovićem, ali se dotakla i svog bivšeg partnera Asmina Durdžića.

- Mislim da je Sita jako ponosna na moje učešće, takođe mislim da ona i dalje podržava moj odnos sa Lukom, smeta joj samo kada se vređamo... Izvređam i ja njega. Glupo mi je da kažem da sam ga zavolela, ali jesam. Fali mi njegov zagrljaj, da budem bliska sa njim. Međutim, Sitina čestitka ne menja ništa, on će opet da otrči kod Sandre kada stignu pokloni od tate. Daću mu priliku još jednu nakon Uskrsa, i ako mi je teško da čekam. Provodiću vreme sa njim, pa ćemo da vidimo. Mada očekujem njegovu grešku već za dan, dva - rekla je Aneli.

Ona se osvrnula i na njen odnos sa Markom Đedvoićem.

- On je jedan ološ i jedan šljam. On je za mene najgori čovek ovde pored Ene, pravi spletke i pokvaren je. Sve što je pričao prošle godine pada u vodu, on je jedan lažov. Imao je sve crno na belo, svaku poruku sve, a služi se lažima. Vidim da mu je stigla i podrška od Asmina, nije mi bilo pravo, ali ja mislim da to nije on. Meni je to bolesno, ako je to uradio on. Čovek je spustio sa mnom loptu, Đedović mi je ispričao da je čak neke stvari od lagao. Spustio je loptu sa mnom zbog deteta, a sada je ispalo da je sve radio da bi se dodvorio Đedoviću. Ako mu je stako do Nore, želeo je da ispadne dobar otac, a sada opet pljuje po njoj i izdaje je. On mene gazi sada, Đedović je izneo laži o meni, a on ga podržava. Evo ja ga opet izazivam na suočavanje, na poligraf. Nisam prošle godine slagala ništa, sem za vi*rator. Sećam se svaga šta sam pričala. Ne verujem i dalje da je on to poslao, ako jeste onda je on lažni otac, i lažno je sve uradio. Opet kažem stojim pri svemu što sam rekla, i za advokata... Samo sam slagala za vib*ator. Evo ovim putem ga zovem na poligraf - rekla je Aneli.

Autor: K.K.