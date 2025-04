Haos kreće!

Tokom razgovora Slađe, Terze i Luke u Pabu, ulete ja Aneli Ahmić koja je zapenila na Vujovića.

- Šta pričaš po rehabu da sam ti govorila da imaš mali k? Šta pričaš sa Kačavendom i Đedovićem? Ideš i mene gadiš? - počela je Aneli.

- Ne, nije. To je sve laž. Čim sam legao je počela muzika. Đedović me zvao da dođem. Sedele su Kačavenda i Sandra kada sam došao. Nisu reč progovorile. Đedović me pitao: "Je l' istina ovo što mi je Sanja rekla, da ti je Aneli rekla da imaš mali, a Janjuš veliki". Ja sam rekao da provociraš. Kad sam izašao napolje, Stanić je mene provocirao. To je čuo od tebe. Ja imam mali, a ti želiš veliki. Ti mene provociraš. Omalovažavaš me - ispričao je Luka.

- Nije tako bilo. Ovako sam ti pokazala i mislila sam na fićfirića. Mislila sam da je Janjuš veliki, a ti mali fićfirić. Ja ćutim. Nemoj me više preko stola provocirati nemoj mi se obraćati, spominješ kako ti je bilo lepo. SMešan si izmišljaš sve - rekla je Aneli.

- Jeleni, Munjin i Stefani si pričala. Danas si opet radila kao i pre dvadeset dana. Imaš ćerku, sutra će Stefani i Munja da govore kako voliš veliki - rekao je Vujović.

- Ajde govedo jedno. Ti si mene šutnuo i u izolaciji spavaš sa Sandrom, ti meni govoriš nešto - skočila je Aneli.

Autor: A.Anđić