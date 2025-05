VENAC IMAŠ OD MENE: Gastoz bljuje MORBIDNOSTI na Miću, pa Mateja prebacio na Anđelu i udario šamar ISTINE: Pavla si pitao... (VIDEO)

Haos kreće!

U toku su "Pitanja gledalaca", voditelj Milan Milošević postavio je sledeće pitanje Nenadu Marinkoviću Gastozu.

Da li si se ti to upalio pred finale pa branišp Anđelu, a prošli vikend si se nabacivao Sofiji?

- To je baš dobro za finale, jer će ljudi videti moje iskrene emocije. Sofija je meni tiha patnja, mnogo mi je krivo što je izabrala Terzu - rekao je Gastoz.

- Ovo za izbor kovčega nema veze sa psovkom, to je samo neljudska izjava. On je to izjavio na pitanjima novinara, a sutradan je rekao da ga zabole uvo za kajanje kad ga je Karić pitao - rekao je Mateja.

- Ono sa Ša, bilo je primrije, pa Terza, logično je da stiže ovo pitanje jer tek pred kraj kreće da je brani. Neki obrt se dogodio. Ide na sve i protiv svih-------

- Da li je normalno da se smuvaš u tri, a da u tri i 15 skočiš da braniš partnerku? - skočio je Gastoz.

Karić nije ustao i podigao mene i Miću pa rekao - skočio je Gastoz.

- Ne umeju nekad da realno sagledaju. Oni su prvi uvredili Miću da je matori pe*er - rekao je Mateja.

- Rekla sam obzirom da toliko skače, da li je zabljubljen u njega - ubacila se Anđela.

- Tebe ću je*ati - ponavljao je Mića.

- Ne brini za venac, to imaš od mene - rekao je Gastoz.

- To ti je dečko! Tvoj dečko je njegov prijatelj! Pozdravi dečka! Tebe ću je*ati - vikao je Mića.

- Kad si postavio Pavlu pitanje, znači znao si. Ulaziš sa predzanjem - rekao je Mateja.

- Napadaju devojku koja je opštila sa svojim dečkom. Ne znam šta se radi sa devojkom koja je samo sa jednim dečkom bila - rekao je Gastoz.

- Nije trebala to da uradi, ali je nisam nikad napadao za tavkve stvari. Samo kažem da si znao. Znao si za šta je napadaju - rekao je Mateja.

- Mnogo sam toga saznao ovde. Ali niko neće da mi objasni činjenicu da je ona najgora. Koliko su neki ljudi izopačeni, ne prihvataju jer je drugačija - rekao je Gastoz.

- Ovo je najmorbidnije? Sahrane nisu, mrtvi nisu? - ubacila se Anđela.

Detaljinije pogledajte u video - prilogu.

Autor: A.Anđić