Haos!

Tokom ankete, Ana Nikolić izrazila želju da se Viktor Amos vrati u Belu kuću, što je izazvalo burnu svađu sa dečkom Stefanom Kordom. Pokušaj pomirenja samo je produbio napetost i doveo do još morbidnosti s njegove strane.

- Ti odmah udaraš na moje lekove. Ti si mene dosta ponizio. Možeš dok si ovde sa mnom da se igraš. Biće ti kasno napolju. Kasno će biti kasnije. Ovo ti je još jedan minus - rekla je Ana.

- Ti mene ponižavaš - rekao je Korda.

- To nije razlog. Ti daješ drugima na značaju da mi govore da sam se je*ala sa matorcima. Ti si mogao da gledaš da ulaziš na televizoru i da maštaš da ulaziš. Varao si me na sahrani, dopisivao si se sa drugom devojkom - rekla je Ana.

- To nije varanje! Ja tebe izdao? Ja tebe izdao nisam - ponavljao je Korda.

- Kakav je osećaj mojoj mami sad kad vidi da uzimaš moje lekove? Ja sam tebe volela, nikad ti nisam takve stavri radila. Šta sam ja radila na fejsu, slala pi*ku? Slala sam i šta? Oni ispali najveća gospoda pa prećutali. Ti si ispao najveća izadjica, seljak i seljačina. Volela bih da ti ostaneš, a da ja idem da bih rešila neke stvari - pitala je Ana.

- Ja tebe jesam ponizio. Ti da uzmiaš i da se meni svi smeju... - počeo je Korda.

- Tebe ovde niko ne smatra za ozbiljno. Uzimaš mi lekove i prosipaš. Ja to poštujem, to je moje zdravlje u pitanju. Da li sam se ja dopisivala sa nekim muškarcem? Da li me neko zvao na telefon? O čemu da pričeamo? Sa kim si se ti čuo napolju? Hoćeš da ti oprostim, a praviš tvoje promene - rekla je Ana.

- Što ne pričaš šta pričaš ispod pokrivača? Zašto to ne pričaš? Koga ti lažeš? Ima da ne slušaš i da me poštuješ. Ja sam zbog tebe izgubio honorare, prevario te nisam. To što sam ja poslao poruku, šta je problem? - vikao je Korda.

- Ja ću da slušam svoju majku - rekla je Ana.

- Majka će ti brzo umreti - rekao je Korda.

- Šta si rekao? - pitala je Ana.

- Mislio sam da će otići u Nemačku - rekao je Korda.

Autor: A.Anđić