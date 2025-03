PRSA U PRSA! Đedović sasuo Aneli u lice dokaze koje on ima od Alibabe, Ahmićeva se pogubila: SLAGALA sam za... (VIDEO)

Rat se nastavlja!

Aneli Ahmić i Marko Đedović nastavili su svoju prepirku oko dokaza koje Đedović ima, a koje mu je dostavio Asmin Durdžić, Anelin bivši partner.

- Znači on je mene sve slagao - pitao je Đedović.

- Koje tačno?! Ne znam kakvo mu je sada stanje na računu, ali tada... - rekla je Aneli.

- Kako je u bekstvu otvorio firmu za godine unazad. Imam prepiske gde ona njemu piše: "podigla sam" - rekao je Marko.

- E ovako, Asmin ima firmu, legne mu 100.000 evra, treba da poplaća sve, to ode isti dan, čak i ostane dužan nekome, pa čeka ponovo uplatu. On slika taj račun, pa pošalje meni i mom bratu. Jeste, on je tebe lagao. Nikada nisam rekla da je bio u vezi sa advokatom, ali da sam sumnjala u to - rekla je Aneli.

- Znači svi dokazi nisu tačni, on mi je sve namestio i poslao mi - rekao je Đedović.

- Postoji kada on i ja pričamo u rehabu, postoji li klip kada ja njemu govorim: "Je l' si ti siguran da ovo on nije napravio da spusti loptu sa tobom i da se tebi uvuče?", to Asmin radi, kao što je blatio sve...Poenta je da sam slagala za vibr*tor. Rekla sam da sam otišla u Linc i da mi je ostavio u kutiji hiljadu evra. Kada je Stanijom u Majamiju dao mi je hiljadu evra i možda još hiljadu evra, slao mi je lažne uplatnice - rekla je Aneli.

- Znači namestio je prepiske sa Sitom, Nikicom, sa njenima - rekao je Marko.

- Ja sam pričala da je Asmin maher za sve. Mogli smo videti kakav je Asmin manipulator, on je veliki manipulator, slično kao i Đedović...Ja nikada sestri nisam dala pare, sem mami svojoj. Sestru sam častila po izlasku, radila je kapke i to sam platila hiljadu evra...Kada je Milovan ušao, rekla sam da me Milovan jako podseća na Nikicu, jer je to čovek koji je Siti uništavao život godinama - rekla je Aneli.

- Aneli što vas pljuju svi muževi - pitao je Đedović.

- Verovatno zato što su bivši. Nikica nikada nije dao dinar za decu, on je čovek koji ne radi. Sita je izdržavala Nikicu. Nikica ima još troje dece iz prethodnog braka i nikada nije platio alimentaciju - rekla je Aneli.

Autor: Nikola Žugić