Obrušili se na Aneli! Đedović pokušava da uzdigne Asmina, pa se osvrnuli na Alibabinu priču o DNK testiranju (VIDEO)

Tenzija samo raste!

U toku emisije "Pretres nedelje", voditelj Milan Milošević dao je reč Anđeli Đuričić.

- Ja nisam bila tu prošle godine. Asmin je bio toliko prisutan u medijima, svim srcem je branio Staniju. On je pričao jednu priču, Anelid rugu. silno se trudio da demantuje to vezano za novac. On je posle par dana došao sa uplatnicama - počela je Anđela.

- Mićo je l pitanje svežine informacija ili istinitosti - umešao se Đedović.

- Šta mene briga za njihove ljubavne odnose. Samo kažem šta smo mi kao gledaoci imali prilike da vidimo. Posle viđenja sa Stanijom, došao je i izneo sve. Preplavio je Instagram sa slikama uplatnica - nastavila je Anđela.

- Pričao je da ku*va - rekao je Mića.

- Pričao je da je Nora Zikina ćerka, pa šta je sad - ubacila se Aneli.

- Za sve što su ga optužili, iznosio je dokaze. Bio je okačen i neki klip gde je tvoja sestra, što je demantovao. Sa dokazima je bio vrlo konkretan, dok njena sestra nije imala baš dokaze. Asminu su svi živi verovali. Imao je ljude koji su potkovani dokazima. Kada je bilo za Novu godinu i tog nekog Alena, oni napolju nađu njega, a ti se napraviš luda šta si spomenula. On je pričao za DNK, da je saznao po Anelinom ulasku da je bila sa nekim u međuvremenu posle njega. To je bilo jako ružno za devojčicu, dovodio je u pitanje da neće da komunicira sa devojčicom - istakla je Anđela.

- Ti lažeš - skočila je Aneli na Marka.

- On je pričao da dete nema uslove za život i nema toplu vodu. On je posle dao dokaze da je stan koji je njena sestra snimila iznajmljen - ispričala je Anđela.

- Ti govoriš sa dokazima - ubacila se Aneli.

- Imao je stvarno - ogradila se Anđela.

- Nas zanima taj DNK - uključila se Kačavenda.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: A.Anđić