Šok! Sofija izrešetala Sanju istinom o njenoj prošlosti, pa Mima dolila ulje na vatru! Grujićeva se povukla (VIDEO)

Niko nije očekivao!

Tokom emisije "Pretres nedelje" , voditelj Milan Milošević je rekao da je Sofija ispričala priču o Sanji i spomenula devojku koja će potvrditi priču o njoj, nakon toga je dao reč Sofiji Janićivić.

- Sve si lepo rekao. Kad su oni krenuli da iznose sve o Sanji, ja sam se osetila onako, kako možeš da tvrdiš da me ne poznaješ, a pritom si radila sa mnom, imamo fotorafiju. Šest, sedam devojaka je sedelo, bile smo u farmerkama, nas dve smo bile konobarice, ja i jedan drugarica, one su sedele najnormalnije sa gostima za koktele. Nije sporan njen posao, nije bilo ništa loše. Ne znam šta se dešava. Svi su demantovali neki moj video, pa i one rade spolja sve i svašta - rekla je Sofija.

- Sporna je njena laž samo da me zna, nemam amneziju. POznajem sve s kojim sam radila. Sporno je to što je želela da preokrene priču da je Marka sramota da deli prostoriju s anjom zbog posla sa kojim se bavi. Moja priča je uvek ista. Ona poslednjih 6 meseci menja. Zaboravilo se postojanje Milice i sve - rekla je Grujićeva.

- Mima je rekla da si bila sa oženjenim muškarcem - rekao je Milan.

- To nije istina - skočila je Grujićeva.

- Ja to nisam nikad rekla - branila se Mima.

- Ja na ovu temu stavljam tačku. Nikad svoj život nisam iznosila na tacnu. Neću da se takve stvari iznose o meni - odbranila se Sanja.

- Ja ne bih iznela da je Sanja radila u Tutinu da sam znala da je to neka tajna. Imaš sve slike iz Tutina - rekla je Mima.

- Nemam potrebu da krijem gde sam radila. Moj momak nema potrebe da priča o mom životu i moja porodica takođe - branila se Sanja.

- Ja poznajem Sanju. Slike će izaći. Tri meseca smo živele zajedno u istom stanu - rekla je Sofija.

- Oni su ovde rekli da sam se ofarbala pred ulazak u rijaliti, jer sam bila plava, a ja sam kosu splaila pa sam se ošišala na paž i prefarbala u tamnije, par godina pre ulaska - rekla je Sanja.

- Mima, kažu da držiš Sanju u šaci - rekao je Milan.

- Ne držim nikoga u šaci. Nisam imala lošu nameru kad sam pomenula Tutin, mislim da nema ništa loše u tome. Smatram da ako je postojao razlog da to prikrije, obrisala bi fotografije sa profila. Nije strašan posao, devojke imaju izbor šta će da rade posle posla. Možda Marko nije znao pa je prvo rekla da nije radila - rekla je Mima.

- Žao mi je što sam ikad rekla da poznajem Mimu - rekla je Sanja.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: A.Anđić