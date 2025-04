ON JE LJIGAVA SLINA: Ena prebacila na Peju svu krivicu zbog njihovog emotivnog brodoloma, on doleteo do nje, pa zasevao poput GROMA! (VIDEO)

Od ljubavi do mržnje!

Na samom početku emisije ''Radio Amnezija'', voditeljski par Danijel Dujković Munjez i Borislav Terzić Terza prokomentarisali su aktuelna dešavanja sa žurke koja je sinoć mnogim učesnicima pomrsila konce.

Prva sagovornica bila je Ena Čolić, koja je progovorila o nagađanjima učesnika da se poljubila sa Munjezom.

- Ena, šta se novo kod tebe dešava? - upitao je Munjez.

- Učesnici govore da sam se sa tobom poljubila, to je jedna velika laž. Do toga nije došlo. Takođe moram da demantujem da sam se sa Draganom mazila ispod pokrivača. Devojka je bila loše, jer je Matora poljubila Mateu sinoć. Ne želim da se ona provlači kroz tu priču, jednostavno je. Nije bilo nikakvog pipanja, ni intime. Moram takođe da kažem da je Peja svojim blamantim ponašanjem sinoć oprao mene, hteo on to, ili ne. Ne mogu da kažem da lako gledam sve stvari koje on radi, jer je video da sam plakala uz pesmu koja me seća na njega - istakla je Ena.

- Nemoj da pričaš više gluposti. Ona ne zna da objasni šta je radila sa Munjom, a zanima je što se ja ponašam kako se ponašam. Možda je zadatak, a možda i nije. Noćas sam joj govorio da se skloni od mene i da me ne zamara više - kazao je Peja.

- Ne mogu da verujem da sam ja šest meseci imala emocije prema ovakvom muškarcu. On je jedna ljigava slina. Videćemo kako će se dalje razvijati situacija sa nama - kazala je Ena.

- Da li ti voliš Peju? - upitao je Terza.

- Što ja sad treba da pričam o tome? Ja sam želela da pričam sa njim danas, jer sam sinoć videla da je strast prštala oko nas dok smo se svađali, ali više ne znam da li do razgovora treba da dođe - rekla je Ena.

- Ena, nije jasno tvoje ponašanje, da se razumemo. Ako ti više ne želiš ništa sa Pejom, ne znam što bi želela da više razgovaraš sa njim - kazao je Terza.

- Ja nisam radio loše stvari, devojko. Ti si ta koja je meni izgovarala najgore moguće stvari, to je činjenica. Nema šta da se priča, jasno je da ja ovde ništa loše nisam radio. Lutko, ja sada potiskujem emocije prema tebi. Budi bezobrazna, nastavi tako da se ponašaš - kazao je Peja.

- Ti si rekla za Luku da je jedav veliki gospodin kad si ušla, a onda je sada došlo do obrta i vaše svađe. Da li je istina sve ono što si rekla za njegov boravak u zatvor? - upitao je Terza.

- On je zbog mene ušao ovde. Imali smo dogovor da me čuva i brani. On je jedno pričao tada, a drugo sada radi. Ja ne diram nikog, već govorim kako jeste. Meni su tek sad jasne neke stvari. On je u vezi sa devojkom koja je nameštala druge ljude, a napolju se druži sa ljudima koji imaju neke kodekse. Luku jedino boli to što restorani i lokali nisu njegovi, te se veoma kompleksira - kazala je Ena.

Detaljnije pogledajte u nastavku ovog teksta.

Autor: S.Z.