Bez dlake na jeziku!

Otkako se vratila u Belu kuću, nakon što je istu napustila zbog smrti oca Radeta Vasića, odnos Ane Nikolić i Stefana Korde je na klimavim nogama, s obzirom na to da se saznalo za njegovo dopisivanje sa diskvalifikovanom učesnicom Saškom Vučenović na dan sahrane njenog oca.

On je pokušao da izmanipuliše Anom, te je nekoliko priča do sada promenio, a kada je priznao deo, Ana je rešila da ga zauvek precrta i ostavi, što je danas i uradila, te smo odmah pozvali Ivanu Nikolić, njenu rođenu sestru, kako bi dala svoj sud.

- Vidim da je konačno stavila tačku na odnos sa Stefanom...Iskreno da ti kažem, kome je stalo da ide na žurku, otac preminuo, a nama ili njoj stalo da idemo po žurkama ili da slavimo?! Ona ne bi svakako ni igrala, ni pevala, stvarno nam nije do toga - rekla je Ana, te je nastavila:

Sinoć sam se baš čula sa Saškom, komentarisale smo koliko je čovek spreman da ide daleko da laže, ali mnogo loše laže. Jednu priču priča, pa preokrene, pa jednu priču vrti sto puta. Ja sam Saški prvo pisala, gledala sam intervju neki koji je dala i napisala sam joj: "Bravo, odlična si, pričala si istinu, bez dodavanja" i baš smo se smejale kako je čovek spreman da tako laže i da jednu priču okreće na sto načina.

Kada je reč o strahu koji Ana ima od Korde, a što je i priznala u današnjoj svađi sa njim, Ivana ističe da se to jasno videlo, te i da je ona to prepoznala još pre nekoliko meseci.

- Posle svega ona nije smela da raskine sa njim, vidi se da se plaši od njega. Ja sam juče bila ponovo u policiji, opet sam dala dokaze i izjavu. On nije više prijavljen na našoj adresi, odjavljen je i dobio je još jednu prijavu...Ja sam bila u ponedeljak, u petak ćemo predati telefon i prazan novčanik. To ćemo da stavimo u jednu fasciklu - istakla je Ivana, a onda se osvrnula na Kordino ponašanje i na to zbog čega Ana strahuje od njega:

Ona je sada videla njegovo ludačko ponašanje, ono kad preokrene oči kao aparati, one krvave oči, da, ima neke tikove, vidi se. Nemam dokaz, čula sam da nije bolestan ovako kao što mi kažemo, nego da ima neku šifru...

Za sam kraj, upitali smo Ivanu kakav zapravo odnos ima Korda sa njenim suprugom, s obzirom na to da je on otkrio da je pričao sa njim, te i da su, na neki način, izgladili odnose, što Nikolićeva negira, te nam je otkrila šta je zapravo po sredi.

- Moj suprug je njega procenio i u startu je rekao: "Ovaj dečko nije za Anu, ovaj dečko nije malo normalan", ja sam njemu govorila: "Nemoj da preteruješ". Ana je dobila na poklon auto od mene i od supruga, doneli smo iz Nemačke i poklonili se. Mi smo njoj to kupili, tada je bila sama, za nju dovoljan. Bili smo kod majstora, to sve ide na naš račun, ne na Anin, a u međuvremenu je Ana njega upoznala, on je vozio njen auto. Znaš kako on vozi auto, onako besno?! Uništio je auto! Odvezli smo auto u servis i dečko je rekao da je popravka 550 evra, moj muž kaže da dovozi auto i da se popravi. Ovaj skočio i kaže: "Je l' si ti normalan?! Imam ja čoveka koji će da uradi 200 evra" - zaključila je Ana za Pink.rs.

Autor: Nikola Žugić