STALA U ODBRANU DRUGARICA: Kačavedna otkrila zbog čega ne veruje Terzi i Luki, Bora zapenio na nju (VIDEO)

Au!

Usledilo je novo pitanje sa Milenu Kačavednu:

- Zašto ne dozvoljavaš i ljutiš se da Sofi ja i Sandra pričaju sa Lukom i Terzom?

- To je mojs tav, jasno sam rekla za te njihove odnose, to nikada nisam krila.Ja kada sam videla da šđta on radi. Ja nikome dete nisam dirala - rekla je Milena

- Ti si folierant, sada je jasno sve - rekao je Terza

- Terza oan je sada tebe raskrinkala da želiš da budeš sa Sofijom - rekao je Đedović.

- Terza je rekao da sam podržavala njegovu vezu, ja jesam podržla kada sam mislila da je prava emocija - rekla je Milena.

- To si m,eni pominjala dete - vikao je Tera.

- Ona ima pravo da jaže svoje mišljenje, i ona nam to govoiri prijateljski - rekla je Sofija.

- MIlena je pristrasna prema Sofiji - dodao je Đedović.

- Što je ona to govorila sve je istina - reka je Sofija.

Autor: N.B.