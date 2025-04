Šok!

Naredno pitanje bilo je za Stefana Kordu.

- Sad kao ljubomrišeš na Uroša, a on uopšte ne voli žene, šta ćeš još uraditi da svoje greške prebaciš na Anu - glasilo je pitanje.

- Prvo ono što sam ja uradio nije u redu, moji postupci nisu dobri - rekao je Korda.

- Zašto joj pretiš da ćeš joj pobacati stvari? - pitao je voditelj.

- Krenuo sam da joj donesem stvari iz hotela, nisam krenuo da joj bacim... Nikada joj ne bih bacio stvari, to sam rekao iz besa. Moje ponašanje ne mogu da opravdam prema njoj ovde, katastrofalno je. Rekao sam joj da treba da se distanciramo, da razmislimo o svemu - rekao je Korda.

- Rekao si da te je slagala, da ti nije dala da uđeš kod ginekologa, da je prevarila ljude neke, da si video njene plave koverte - rekao je Milan.

- Video sam plavu kovertu slučajno kod nje, nisam joj to tada rekao. Sve sam rekao u besu, rekla mi je da sam ja bez dinara. Rekao sam da moja mama pošalje sve priznanice - rekao je Korda.

- Priča o priznanicama, a ne pričamo o onome šta je uradio na dan sahrane - rekla je Kačevenda.

- Ta tema nije bitna, nećemo da se vraćamo na to - rekao je Korda.

- Da li je moguće da on sada sve prebacuje na tebe? - pitao je voditelj.

- Da, ja sam odmah rekla da će to da radi, da će da krene pljuvačina po meni. Što se tiče ginekologa, otišla sam na pregled, a doktor je pustio samo mene unutra - rekla je Ana.

- Hteo sam samo da pitam da li je sve u redu - rekao je Korda.

- Što se tiče koverte, platila sam advokata - rekla je Ana.

- Kakva je sada situacija između vas? - pitao je voditelj.

- Stavila sam tačku na to, ne želim da budem u tom odnosu više. Najmanje me poštuje sada kada mi je najteže. Izbacio me je iz hotela, maltretira me. Nemam mira od njega, kada spavam skačem od straha - rekla je Ana.

- Znači ostavljaš ga ? - pitao je voditelj.

- Da, ne želim da budem u odnosu sa njim - rekla je Ana.

- Čekaj, nemoj ti da slušaš njih. Ne možeš da me oblatiš - rekao je Korda.

- Zamolio bi ljude da se ne mešaju u našu vezu, kada ste vi imali probleme u vašim vezama, ja se nisam mešao - rekao je Korda.

- Ostavi devojku na miru, siđi joj sa kičme... Neće da bude sa tobom - rekao je Korda.

Autor: K.K.