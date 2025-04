Pljušte uvrede: Aleksandra demolirala Aneli zbog foliraže, ona opet pokušala da se izvuče na patetiku! (VIDEO)

Žestoko na startu!

Upravo je počela emisija ''Pitanja gledalaca'', a voditeljka je pročitala prvo pitanje za Aneli Ahmić.

- Prvo si spomenula Aleksandrino dete kada te je provlaila kako je nameštaš kod Karića. Šta tebe briga što je ona kod oca, pa i tebi je Alibaba hteo da uzme dete prošle godine? - glasilo je pitanje.

- Jesam, ona je mene prva isprovocirala za Karića da sam ku*va - rekla je Aneli.

- Ja sam videla veš na sušili i pitam čiji je, Aneli odgovara: ''Karićev, ja sam ga pitala'', ja kažem: ''Moram da pitam dečka'', ona mi odgovara: '' On je Lukin najbolji drug, šta ti hoćeš''. Meni je Luka prvi udario na dete, a šta mi je Aneli rekla, šta reći. Ja sam ostavila dete da bih zaradila pare za krov nad glavom. Ona kaže: ''Svi stavljaju moje dete u usta'', a šta reći onda?! Ona sve namešta ovde, ja sam nju prvi dan provalila. Ona je folirant i lažna patetika, plakanje za Norom i sve to. Ona poslednjih meseci nije spomenula dete. Sad je ubacila i Luku da ga zakopavaju. Bezobrazna je do bola i smeje se ljudima u facu. Svima ga šu*ne, a onda kad dođe vreme lajva tu je patetika. Ona umišlja da njoj neko želi da ne bude s detetom - rekla je Aleksandra.

- Nije ništa problem, došlo mi je da to kažem - rekla je Aneli.

- Ona je mene provocirala za prstiće na nogama - rekla je Aleksandra.

- Ovde se nanosi ljaga na mene, neću ništa da pričam. Ja ne odgovaram i to je to. Dužna sam da kažem kratko i jasno - rekla je Aneli.

- Iznervirao sam se jer mi pet šest dana pravi problem ta sušilica. Šest dana tamo stoji veš i ne može da se osuši, video sam tu stvari i iznervirao se - rekao je Stefan.

- Naravno da će Stefan dati meni i Luki da stavimo tu veš - rekla je Aneli.

Autor: N.Panić