Bez dlake na jeziku!

Voditeljka Ana Radulović i predstavnik portala Pink.rs Darko Tanasijević i Joca novinar nastavili su razgovor sa Radom Vasić.

- Kako komentarišete to što se zakleo u svoje roditelje - pitala je Ana.

- Ono za mene je katastrofa, je l' ste čuli kako je on psovao oca i majku i kako je voleo više Radeta nego svog oca?! Ma gde to ima?! I majka i otac su mu dobri, a rekli su mi da mu prenesem da su ljuti na njega. Rekli su mi: "Rado, idi spreči". Ja znam kod kuće kada pocrveni, znači on je nju i kod kuće maltretirao kada su na gornjem spratu. Nisam čula nikada, ali kada vidim ovo sada...On se uvek odveze negde, nema ga sat, sat i po - rekla je Rada.

- Šta kažete na ovo njegovo malo agresivnije ponašanje - pitao je Joca.

- Ja ne znam šta je s njom, kao da se ona plaši od njega. Znam moje dete, ona se plašila njega da preskoči da dođe kući kod mene i da napravi haos...Mi smo ga odjavili sa adrese i prijavili smo ga za nasilje, dali smo snimak kako udara, kako preti i ostalo - rekla je Rada.

- Ovo sada što se desilo jeste šlag na torti za sve što je Korda radio Ani, ali ne zaboravimo da je bilo reči o razmiricama, kada je znao Ani da zapreti da će da priča o vašim tajnama. Da li vas on nečim drži u šaci i čime to - pitao je Tanasijević.

- Darko, on nema čim da nas drži u šaci. Joca je bio kod mene, slobodno možete da pozovete Prokuplje policiju i da pitate za familiju Vasić...On nema gde, imao je vezu u Vlasotincama sa ženom od 40 i nešto godina, da ne slažem, godinu, dve ili tri i u Nišu je imao jednu, ona ima austrijske papire, ni to ne znam tačno...Pitala sam ga što izlazi napolje i svađa se s nekim preko telefona, on mi kaže: "Ma drugari i kolege", kod mene nije mogao da prođe, kaže mi on da priča Ana o tome. Ana mi kaže da je angažovao advokata jer ga je valjda izbacila iz kuće, pa mu nije vratila neko odelo i telefon...Hoću da vidim da li će ona njemu da priđe, a on ako priđe, tu sam ja - rekla je Rada.

- Šta ste još saznali o Kordi - pitao je Joca.

- Narod se javljao, nisu na moj broj, pričali su sa Ivanom o tome i Ivani su sve slali...Bilo je toga oko nasilja, pretnji da će da ubije i tako dalje. Ana mu je krišom davala od mene para, nije javno - rekla je Rada.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić