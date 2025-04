Neočekivano!

U toku je emisija ''Pitanja novinara'', a voditelj Darko Tanasijević podigao je Anu Nikolić kako bi sa njom porazgovarao o njenom odnosu sa Stefanom Kordom, za koji tvrdi da je završen i da se više nikada neće miriti s njim.

- Korda moram da priznam da sam pogrešio i da sam ti ipak pronašao broj na Instagramu. Zašto si me onda slagao da si skinuo broj? - upitao je Darko.

- Ja? Nešto sam možda pogrešio, pa se nije skinulo - rekao je Korda, a svi cimeri su mu se ismejali.

- Jasno je da si se spetljao, nastaviću razgovor sa Anom. Ana da li je realno da on tebe sinoć onako laže da se čuo sa tvojom porodicom? - upitao je Darko.

- Ja sam odmah znala da laže. On je meni takve gluposti pričao, hteo je po svaku cenu da me zadrži, ali meni je sve bilo jasno - rekla je Ana.

- Da li si svesna koliko je tvojoj majki bilo teško kada je posle svega morala da dođe da te ''iščupa iz njegovih kandži'', kako ona kaže? - upitao je Darko.

- Ja sam sa njim samo htela da kupim mir dok ne izađem na 40 dana. Nije mi se dopalo što je ušla ovde. Nije mi bilo dobro kada sam je videla jer je njoj sada teško jer je izgubila voljenu osobu. Ja sam izgubila i tatu i voljenu osobu. Meni se srušio svet - rekla je Ana.

- Kako gledaš na njegove pretnje da će ti pobacati stvari? - upitao je Darko.

- Nisam očekivala da će mi on ovo uraditi. Ja sam pre neki dan tatu sanjala i teško mi je, do skoro sam bila mirna. Sada kada mi se svet srušio, užasno mi je da budem glavna tema na ovaj način. Njega je ovo ponelo, naravno da uživa u ovome. Nije njegov otac, on ne oseća tu bol i može s nama da se sprda - rekla je Ana.

- Da li ti je teško bilo kada si videla da nosi crnu pločicu zbog žalosti tvog oca, a ovamo ti radi iza leđa? - upitao je Darko.

- Ovo zahteva poštovanje i mir, a on to nije imao. On je to stavio da nas ''ispoštuje''. Ta pločica ima težinu, ali on tu težinu nije shvatio - rekla je Ana.

- Šta ćeš dalje i kako misliš da će se odvijati situacija sa Radom? - upitao je Darko.

- Ja sam završila s njim i zaklela sam se da se neću miriti. Sada sam čula da se on prvi javio njoj i to mi je dovoljno. Njemu je fokus bila Saška - rekla je Ana.

Autor: N.Panić