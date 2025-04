Nasamarila me je: Zola tvrdi da je on još jedna Stefanina žrtva, zbog ovog poteza zauvek završio s njom! (VIDEO)

Kraj!

U toku je emisija ''Pitanja novinara'', a voditelj Darko Tanasijević podigao je Stefani Grujić kako bi progovorila o svom odnosu sa Lazarom Čolićem Zolom koji su prekinuli jer Zola tvrdi da je iskorišćen samo kako bi demantovao da su imali intimne odnose.

- Stefani ne kriješ da ti je lepo što se družiš sa Zolom. U kom pravcu ide to druženje? - upitao je Darko.

- Pa sad je stalo, ne pričamo više - rekla je Stefani.

- Slušao sam u utorak kako si mu zamerala neke laži - rekao je Darko.

- Ne sećam se - rekla je Stefani.

- Ne seća se ona dosta stvari od te večeri, ali zamerala mi je što nisam ispao fer prema njoj - rekao je Zola.

- Zbog čega ste prekinuli kontakt? - upitao je Darko.

- Pa tako smo se dogovorili jer počinjem da verujem Munji da sam nasamaren samo da demantujem da smo imali se*s. Meni se više ne priča sa njom, nije više ni ista i drago mi je da se Munja uverio da sam lagao tako monstruozne stvari - rekao je Zola.

- Meni je Zola smešan jer on sad prebacuje na neku ironiju i kao mene kanali, ali mene boli ku*ac. Ja smatram da je dovoljno, a sada da pričam o mom se*sualnom odnosu na sve ovo je previše. Ja verujem da njemu prija da je imao bilo šta sa ovakvom dobrom ribom posle onakve bivše - rekla je Stefani.

- Ne zanima me više ni u drugarskom smislu, a kamoli nešto drugo. Što se tiče nje to je to - rekao je Zola.

Autor: N.Panić