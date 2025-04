GAZEĆI DRUGE SI ZGAZILA SEBE: Stanić brutalno opleo po Aneli, pa joj poručio: SPREMNA SI NA SVE, IZDALA SI PRIJATELJE! (VIDEO)

Šok!

Učesnici Elite danas glasaju za osobu koja gazi sve pred sobom zarad istog cilja. Prva je svoj stav iskazala Aneli Ahmić.

- Ena Čolić je na prvom mestu. Ona je pokazala kolio je zla i šta radi samo da bi sebe istakla u prvi plan. Drugi je Đedović, a treća je Anđela - rekla je Aneli.

- Jadnice jedna, ti si osoba koja si ljubomorna na druge kad su u nevolji, jer misliš da su veće žrtve od tebe - dodala je Ena.

- Ja ne želim da navedem teletabise, koji nisu obučeni ovde u to. Ovde je mnogih koji gaze preko svega. Po, Dipsi i Lala - kazao je Karić.

- Matora je ovde prva na listi od ljudi koja ne bira način da uništi nekog, da bi ona došla do cilja. U slučaju sa mnom je sve pokazala. Na drugom mestu je Korda zbog svega što je uradio Ani, a na trećem je Ivan - istakla je Stefani.

- Aneli je ovde osoba koja je oca svog deteta najgore pljuvala. Čuli smo pravu istinu i da je lagala. Alibaba ju je navukao na tanak led, kako bi priznala istinu. Prošle godine je govorila da nije mogla da živi od njega, a istina je drugačija. Radila je sve zbog popularnosti. Sve prijatelje si izdala. Gazeći druge si zgazila sebe. Spremna si na sve, izdala si prijatelje. Plačeš na silu kad nije po tvom. Folirant si i jedan patološki lažov. Hvala Đedoviću jer je otkrio tvoje pravo lice. Druga osoba je Korda. On je težak folirant, prevarant i mufljuz. Njegov cilj je bio da koristi devojku samo da bi došao do cilja. Nije mu sveta bila ni sahrana njenog oca. Nije mario za Anina osećanja. Umesto da bude uz svoju devojku, on se dopisivao sa Sašku. Trinaest priča je promenio. Anu ne voliš, samo si iz koristi. Ti si Lesi, nemaš gde, zato si pored nje. Čibe, nakazo jedna. Treća osoba je Po(Terza), zgazio je nešto najsvetije, odvratan je - kazao je Uroš.

Autor: S.Z.