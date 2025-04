Preokret: Terza se nadao velikom budžetu, a onda usledio šok! Aneli priznala da mu nije zaboravila uvrede za Noru, on umalo zaplakao! (VIDEO)

Očekivano?!

U toku je ''Podela budžeta Aneli Ahmić'', a ona je naredni budžet dala Ivanu Marinkoviću.

- Ivane moram da priznam da si mi jako drag. Kada smo bili u sukobu jako si me povređivao i iritiraom, zato sam ti uvek i spominjala da ti je moja mama poslala poklon - rekla je Aneli.

- Hvala ti puno, moram da kažem da si ih sada sve rešila obzirom da su te zezali da ne znaš da čitaš, a vidimo da sada dominiraš - rekla

Naredni budžet dobila je Slađa Poršelina.

- Slađo tebi ide srednji budžet, da imam više ja bih ti dala. Ne mogu ti još uvek dati veliki budžet zbog svega što smo iznele jedna o drugoj. Želim da se popraviš jer si dosta pogrešila ove godine, ali nadam se da će naš odnos doći na svoje. Volim provoditi s tobom vreme, falila si mi sve ove mesece. Ne mogu nikad zaboraviti da si prošle godine bila sa mnom u najgorim momentima života - rekla je Aneli.

- Ja sam najsrećnija što sam se s tobom pomirila - rekla je Slađa.

Naredni budžet dobio je Borislav Terzić Terza.

- Terza ti si meni jako drag i mnogo volim. Prošle godine kada si me pljuvao u ''Narod pita'' rekla sam da si čovek koji je spreman svima da pobegne. Dosta puta si me prošle godine podsetio na moga brata fizički. Imam za tebe sve najlepše da kažem sem onog psovnja, ja ti to nikad neću zaboravit, ali sam ti oprostila. Prija mi tvoj zagrljaj, među dražima si mi u kući. Smatram da si se ogrešio o Milicu i da ti nije trebala osoba poput Sofije jer ona to nije zaslužila. Bila je uz tebe i nadam se da ćeš po izlasku ostvariti svoj san i videti Barbaru - rekla je Aneli.

- Hvala ti, naš odnos je krenuo prošle sezone vrlo dobro, ali sam u nekim trenutcima stao na Janjuševu stranu. Na početku sam bio jako polupan, nisam bio dobar sa glavom. Veče kada sam bio jako lud i pio svašta, izletelo je to iz mojih usta - rekao je Terza.

- Ja sam tebi to oprostila, ali ti neću zaboraviti. Nadam se da ti se neće ponoviti greška - rekla je Aneli.

- Gazi do kraja i tu sam za tebe - rekao je Terza.

