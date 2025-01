Totalni preokret! Đole Kralj nahvalio Miću, a onda UMALO ZAPLAKAO pred Aneli: Javlja mi se POKOJNA MAJKA u san i... (VIDEO)

Iskren do koske!

Ovonedeljni vođa Đole Kralj započeo je podelu budžeta velikim budžetom i to za Lepog Miću.

- Lepi Mića je neko ko je ovde Bog i batina, neko ko mi je pomogao i omogućio da budem zvezda velika. Hvala ti na tome i neko je ko je od mene gledao da me razveseli, posvađamo se, bude vređanja, on mi je kao drugi otac. Tu si za sve uvek šta mi je trebalo, nemam reči hvale da opišem šta si uradio za mene - rekao je Đole.

- Ti si primer za ljude koji pripadaš toj populaciji što hoće da mi nametnu, a ja te gledam kao dobrog čoveka, radnog i marljivog, to što si ti privatno, to me ne dotiče - rekao je Mića.

- Mali budžet za Aneli Ahmi. Počeli smo ovde neku prijateljsko drugarsku priču, nadao sam se da ćemo ostati dobri do kraja mog boravka, učinila si za mene da se opet osećam kao nečije dete, zaplakao sam, vratila si mi tu emociju, za to ću ti biti zahvalan do kraja života. Juče sam pokojnu mamu sanjao, pet dana mi dolazi u san i nekako se osećam jako tužno, ne znam šta da ti kažem. Nek si živa i zdrava, znao sam za psa da ćeš dobiti jer si rekla da dolazi neko poseban za koga čuvaš taj krevet, nisam hteo da to govorim. Psihički si jako loše, neću da te osuđujem, odlučio sam da ne bude nikakvih uvreda prema tebi. Ja sam neko ko je napolju izuzetno veliki drug, prijatelj i čovek, to moje drugarice i prijatelji znaju - rekao je Đole.

- Veliki budžet Slađi Blindi Poršelini. Ona je neko ko je osvojio mene kao drugarica. Što se tiče prijateljstva, videćemo, borimo se da vidimo šta će biti ovde, a i napolju. Neko si ko je uz mene maksimalno i ko se trudi da mi ulepša dan i kada sam bio ovde razočaran u osobu sa kojom si bila dobra - rekao je Đole.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić