Muk u Beloj kući!

Naredni na redu koji je odgovarao na pitanja iz svog privatnog života bio je Luka Vujović.

- Šta ti je bilo teško da oprostiš iz svoje prošlosti, navedi tri stvari? - upitao je Darko.

- To je bilo kad sam svojim očima video da nam auto gori. Nisam mogao da razumem zbog čega je moj otac bio u pritvoru, zbog toga što je bio okrivljen za najgoru moguću stvar. S jedne strane sam imao sve u detinjstvu, s druge strane, deca s kojom sam se družio su se ogradila od mene. Ne osuđujem svog oca jer se povukao i otišao u inostranstvo, jer sam i ja nekoliko godina bio daleko od svog deteta. On je dobio i naknadu jer nije uradio ono za šta je okrivljen. To mi je bilo teško da prihvatim. Što se tiče moje majke, ona je rano ostala u trudna. Ja sam i saznao da moja sestra, nije moja sestra. Saznao sam da je čovek jedan mojoj majci napravio dete, a moj otac je nju prihvatio kao svoje dete. Nisam ni mogao da sanjam da je ona moja polusestra. Treća stvar se tiče moje bivše žene, koju sam takođe teško podneo - rekao je Luka.

