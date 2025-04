Svuda si pozvan kao ker: Lepi Mića najstrašnije ponizio Bebicu, trudi se da uzdigne Aleksandru i da je zaštiti od napada ukućana (VIDEO)

Haos!

Dača Virijević je dobio sledeći reč da nominuje.

Meni je katastrofa to što se desilo. Uskočili ste u usta jedno drugom. Milosavin cilj je bio da mene ovde opere i da uđem u dobre odnose sa svima. Sa Ivanom samo igraš rijaqliti. Nije tu bilo prevelike zaljubljenos. Štp se tiče rijalitija, znaš dam sam uvek bila spremna. Možda je mene pratila kad ej tek ušla kao Dača recimo, pa sam ćutao. Zameram ti to i zmaeram ti ono što si rekao Sofiji. Mislim da imate dijagnozu. Ostavaljam Bebicu, tebe šaljem - rekao je Dača.

- On nam use*ava svaki dan sve.Voli da pametuje i priča sve i svašta amisli da njegova devojka živi kao dr*lja. Nema karakter ni stav. Priča kad se posvađajau da ide po kući da je jueri kako bi uzeo plastične zube jer ih je on kupio. Sad trpi sve, ljigo stara. Ona se pravi pametna i ne šsluša nikoga. Nisi osoba koja bi trebala da bude javna ličnost, ali so osoa za gledanje jer si jako zgodna. Smaram da si plitka i da nisi dubokomna, ali dobro.. Šaljem Bebicu - rekla je Ivanija.

- Povukla se iz odnosa sa mnom, osećam netrpeljivost sa njene strane. Što se tiče Bebice smeša mi je kao i šolj, njega šaljem, ostavljam Aleks - rekla je Dragana.

- Ona je osuđena najstrašnije.Mislim da je ovo slomilo. Odnos sa Ivanom je najgori izbor, ona mi je tu udarila kontru. Ne mogu da dođem sebi kad vidim sa kim je u pričama.Da ima kvaliteta, ima. Svetinja mora da ti bude tvoje materinstvo i tvoje dete. Izabrala si pogrešne prijatelje. Izbor partnera i prijatelja čine život nesrećnim. Što se tiče mene sveti oppraštam. Nađi nekoga da ti život pretvori u bajku, a moj život je bajka sad. Nenada sam štitio na sve moguće načine, a kada sam nju branio jednom on mi je je*o majku. Prodao je veru za večeru. Razlika između tebe i mene je sledeća, ja sam svuda pozvan da dođem, a ti si svuda pozvan kao ker. On je rekao da mu je Miljana bitnija od dece, to je reklo ovo pseto. On je sve lažno. Šaljem kera u kućaru - rekao je Mića.

- Složila bih se sa Mićom. Sve što radi i priča je zbog rijalitija. Njega šaljem. Ja sam Aleks bila ovde bff. Ona je osoba koja nije prijatelj nikome. Drago mi je što nisam njena drugarica više - rekla je Slađa.

Autor: A.Anđić