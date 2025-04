Hit: Stefani i Munjez nakon silnih bljuvotina koje su izrekli, sve porekli uz ovo opravdanje! (VIDEO)

Ovo nema nigde!

U toku je emisija ''Pretres nedelje'', a voditelj Milan Milošević dao je reč Danijelu Dujkoviću Munjezu kako bi progovorio o svađi sa Stefani Grujić koja se dogodila protekle noći.

- Munjo, pre nego što ste imali se*s, imali ste žestoku svađu. Ti si izneo da ti je rekla: ''Znala sam od početka da sam trudna, ali nisam htela Matoroj da kažem'' - rekao je Milan.

- Nije mi to rekla, ali ja sam hteo da je povredim i udarao sam gde nisam trebao. Rekao sam šta ne mislim, sve što sam rekao, ne stojim pri tome. Žao mi je što me dovede u crveno da sam sebe ponizim nekim izjavama. Ne spuštam loptu, trenutno sam u lošem stanju. Zanima me kad je budeš pitao, šta će reći na sve što je ona meni izjavila - rekao je Munja.

- U toj svađi smo svašta izgovorili jedno drugom, lupetali smo gluposti oboje. Ništa nije istina od toga - rekla je Stefani.

- Da li je istina da si s njim jer Matora nije htela? - upitao je Milan.

- Ne, to stvarno nije ništa istina. Ovaj konflikt je trebao da se desi pre pet dana, ali ja sam gledala da spustim loptu - rekla je Stefani.

- Rekla si mu: ''Dva dinara si od čoveka, tek ćeš videti dete kad bude imalo deset godina'' - rekao je Milan.

- Mnogo stvari smo rekli, ali to ništa nije istina. Ja sam takva i najniže udaram - rekla je Stefani.

Autor: N.Panić