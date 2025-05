NEMA VIŠE ĆUTANJA: Terza traži DNK test očinstva, zapenio od LJUBOMORE: NEK DA RAJAČIĆEVO PREZIME! (VIDEO)

Ovo nema nigde!

Voditelj Milan Milošević dao je reč Jeleni Ilić kako bi prokomentarisala trenutnu situaciju sa Urošem Rajačićem i Milicom Veličković.

- Ako je on njoj pričao da su fejk šta ona očekuje od njega? Šta očekuje od čoveka koji se umešao u nečiji brak? Očekuje devetku?! Nemam pravo da je nešto komentarišem, ali kad me pitaju ja ću da komentarišem. Jedino ako hoće da uđu u devetku i da se upoznaju - rekla je Jelena.

- Šta ako dokaže da nije tvoje dete? - pitao je Milan.

- Ne znam sa kim je spavala sve. Nek da Rajačićevo prezime. Evo tražiću DNK sigurno. Neće ona mene je*ati. Nisam ja majmun da me namesti u policiji - rekao je Terza.

- Milica je snimala klip sa Urošem i ppričala kako je sanjala njega i imala se*s sa njim. Ona je njega muvala - rekla je Jelena.

- Nas je sačuvalo samo dete. Verovatno joj se Uroš tada sviđao. Tada je već... - rekao je Terza.

- Ona je meni rekla: "Jao, baš se vidi da uživate i da ste zaljubljeni, a ja sam mislila napolju da ste fejk". Setila sam se juče usled svog sloma. Ne bi me čudilo da joj se sviđa od prošle sezone i ima pravo na to. Ja sam takođe bila zaljubljena u Uroša dok sam bila zauzeta, ali sam i dalje. Mene je Uroš prevario. Ljudi koji su me podržali kad sam prevarila muža sad me pljuju. Nisam znala da me dečko ostavio još manje sam znala da smo fejk. Možda om smaztra da su situacije odavde iracionalne. Sećam se svakog detalja i datuma vezano za nas. Osećam se grozno. Pre ove informacije sam razmišljala kako će izgledati naš kontakt, da li će me zvati. Sada nakon svega je suludo. Ako sam izdržavala razne pse sa ulice koji ništa nisu radili, verujem da Uroš koji je vredan sve to ne bi ni prihvatio. Nisam nikakva jadnica koja gaji neke nade. osoba sam koja je vrlo realna i nema iluzije o životu - ispričala je Jelena.

Detaljinije pogledajte u video - prilogu.

Autor: A.Anđić