Zabila mu je nož u srce: Đedović osudio Sanju zbog skandaloznih epiteta koje je dodelila Marku, ona ponovo dokazala koliko je sebična! (VIDEO)

Misli samo na sebe!

U toku je emisija ''Pretres nedelje'', a voditelj Milan Milošević dao je reč Marku Đedoviću kako bi dao svoj sud o svađama Sanje Grujić i Marka Đedovića.

- Stefan i ja smo to veče pričali sa Markom i ja sam Sanji skrenuo pažnju na komentare koji su budi Bog s nama. Njoj sve smeta, kad on govori, ona mu dobacuje. Sanja njemu ne suflira sve vreme, nego on dosta puta kaže svoje mišljenje. Ona jednom rečenicom obuhvati sva poniženja i traumu iz detinjstva. On nju brani i treba ako ne želi da raskinu, ali sa druge strane mu je zabola nož u srce. Ja krupne reči ne koristim u komentarisanju njih, ali mu je ona nabila nož u srce. Ja Marku verujem za onu priču i ima tipično ponašanje osobe koje je doživela takvu stvar. Zato on ume da bude nepristupačan drugim ljudima, ali baš zato što mu verujem je meni ovo strašno što mu je Sanja rekla. Njemu je još gore što mu je rekla osoba koju voli, kad negde sviješ nešto i nađeš onda ti se desi takva stvar. Svi će ovo koristiti, sad će dva meseca ovo stalno da mu spominje - rekao je Đedović.

- Pa dobro tri meseca smo slušali kako sam ja razdvojila njega od porodice, a sada nek malo bude teret na njemu. Bitan je balans - rekla je Sanja.

- Pa da, ali nije on tebi to nametnuo nego ljudi ovde u tome je razlika. Marko neće pokazati da ga je to povredilo jer će svi udarati na slabu tačku, ali mu je teško u sebi - rekao je Đedović.

- Mi nismo znali odnos njegovog oca i Marka, zato se sada meri sve puta deset - rekao je Mića.

- Suština priča je da je evidentno bilo od ovog sezone da njihov odnos nije sjajan. Marka generalno ljudi u kući gotive, šta ona drugima da govori kada Marku govori onakve stvari? Marko niko nije udarao na traume pre nego što je ova krava rekla da mu porodica ne treba. Priča se umirila i onda je bila ona izjava koju je pokušala da preokrene. Ja i dalje nisam čula da neko pljuje Marka ovde već nju. Kakav god da je bio sukob, ako misli da rešava svoj sukob onda nek ide da vergla u ekonomskom dvorištu, a ne da je on čuje u radionici. Ovaj dečko ne bi imao nijedan jedini problem da ona nije ušla. Normalno je da će njegovi da se oglašavaju na ovu teme - rekla je Milena.

- Svi ljudi oko njega misle da ona manipuliše njim - rekao je Milan.

- Mislim da gomila ljudi želi da izbegne da izazove Marka, a ona umesto da spušta loptu sa Markom, ona i dalje radi to što radi - rekla je Milena.

- Njima smeta moj britak jezik - rekla je Sanja.

- Sad vi kao volite Marka petljanci jedni odvratni - rekao je Mića.

Autor: N.Panić