Luka proglašen za najpohlepnijeg takmičara Elite: Aneli razvezala jezik, shvatila da su Sandra i ona žestoko iskorišćene! (VIDEO)

Jedva dočekala da oplete po njemu!

Voditelj Milan Milošević u emisiji "Pretres nedelje" saopštio je takmilarima "Elite" da je prvo mesto na anketi za najpohlepnije zauzeo Luka Vujović.

- Zaparalo mi je uši kad je ovde navodio Munju, a mislim da je pričao o sebi. On je i zbog pohlepe završio osam godina tamo gde je bio - rekla je Sandra.

- Hteo je da ima i mene i Sandru, skrivao je da ima emocije prema Sandri. Očigledno je da sam ga radila samo s*ksualno, a imao je emocije prema Sandri. To je pohlepa. Bio je sa mnom, a igrao na dve strane. Zavlačio je mene, zavlačio je Sandru. Nadam se da su ljudi to videli i ovo je moje zadnje komentarisanje Luke - govorila je Aneli.

- Iskreno, slažem se. Moja najveća mana do 25. godine je što sam bio pohlepan. Ja nikome ništa nisam hteo da ostavim i to me je možda koštalo. Mislim da sam s razlogom na ovoj anketi. Aneli je rekla da sam imao s*ksualni nagon, one se sad predstavljaju kao žrtve i čim su izašle iz odnosa sa mnom najgori sam - govorio je Luka.

- Ja ću tek da pričam šta mi je on pričao. On je optužen da igra rijaliti. Mrš, klošarčino - besnela je ona.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić