Terza krije VELIKU TAJNU: Nikad spremniji da izda druga, Luka pokušao da ga osvesti, ovo može izazvati opšti haos u kući (VIDEO)

Nevreme se sprema!

Luka Vujović i Bora Terzić Terza odvojili su se u dvorište dok su ostali ukućani na žurki. Iskoristili su vreme da se dogovore da li je vredno da izdaju druga.

- Nećeš valjda reći to kod drveta? Ukopaćeš dečka, ja se ne slažem. Napravićeš haos. Je l' on zna da ćeš to reći? - pitao je Vujović.

- Boli me ku*ac, ne bih izdao tebe i Karića nikad - rekao je Terza.

- Govoriš direktno ko je sa kim imao nešto u kući što niko ne zna, ni javnost. To će da poremeti sve i kod Matore i kod svih ostalih - rekao je Luka.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: A.Anđić