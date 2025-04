Pokušao da se izvuče: Gastozu jasno da je Karić zaljubljen u Anđelu, ali iz ovog razloga ne želi da priča o tome! (VIDEO)

Jordanka ga navukla!

Jordanka Denčić ćaskala je sa Nenadom Marinkovićem Gastozom o Stefanu Kariću i njegovom izboru omiljene osobe, te je htela da sazna da li Gastoz misli da se Kariću dopada Anđela Đuričić. Gastoz je svojim odgovorom jasno stavio do znanja da to i misli, ali da ne želi da priča o tome kako ga gledaoci ne bi ispitivali.

- Šta misliš je l' se Karić loži na Anđelu? - upitala je Jordanka.

- To je baš pitanje koje ćeš da me pitaš u rijalitiju u kojem me snima šesto kamera, trebam da ti ja kažem svoje mišljenje, a onda da me ispituju svi. Inteligencija ti je na zavidnom nivou - rekao je Gastoz.

Autor: N.Panić