SKANDAL! Aneli priznala da je poslala Asminove NAGE FOTOGRAFIJE Đedoviću, Luka ne želi da se otkači od Anđele, ponovo udario na njenu intimu (VIDEO)

Naredno pitanje bilo je za Luku Vujovića.

- Zašto te više zanima Anđelin privatni život, nego život tvoje devojke? Da nije Anđela tvoja tiha patnja? - glasilo je pitanje.

- Ja sam tada iskoristio taj snimak, svim sredstvima bih branio osobu sa kojom sam bio u vezi - rekao je Luka.

- To je krenulo bez jednog jedinog razloga. Ne razumem zašto je to rekao. Niko Aneli nije spomenuo. Nemoj da spinuješ priču, budi nekad iskren. Da li ti je krivo što si to izgovorio Anđeli i meni, da odbraniš nekoga sa kim danas nisi - pitao je Gastoz.

- Nema šta da se kajem, to je sukob do kraja. Nije na mestu da jedan muškarac govori ženi takve stvari. Da sam danas u vezi branio bih ponovo svim sredstvima. Jesam komentarisao Anđelu pozitivno, nju i Sandru jer se odvajaju po ponašanju u ovoj sezoni - rekao je Luka.

- Ja tad Aneli nisam pomenula nigde. Ja ne znam ni ko je taj prijatelj, ako ga poznajem, evo pozdravljam ga. Rekao je da je slika sa kreveta, provokativna. Je l' bivši prijatelj ili? - pitala je Anđela.

- Bivši dečko, videćeš kad izađeš - odgovorio je Luka.

- Pa dobro, bivši dečko. Šta je tu sad loše? Rekao je za te snimke i slike, ja mislim da te slike ne postoje. Ti tražiš da se jedna žena degradira tako što će tvoji prijatelji poslati slike i snimke, aimaš u tom momentu devojku kojoj je bivši muž radio iste stvari. To nije lako ni za psihu, jako se teško prihvati. Sve je krenulo od tog plesa koji sam ja zamerila. Mi smo do tog trenutka i te žurke imali dobar odnos. Jedina sam ja imala priodnu rekaciju i rekla da mi je smetalo, a oni su ćutali i branili se međusobno - rekla je Anđela.

- Da li je zbog tebe krenuo sukob? - pitao je Milan.

- Na Nominacijama je Gastoz rekao da smo Luka i ja blam i da bi se naš film zvao "Beda". Što se tiče slika i toga, odvratno mi je i jadno. Jesam slala Đedoviću Asminov pe*is, ali ne da ga objavi, nego da bi se sprdali - rekla je Aneli.

- Kakva je to sprdnja? Šalje slike oca svog deteta - ubacio se Gastoz.

