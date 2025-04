BIVŠE DRUGARICE OČI U OČI! Matora i Aneli demoliraju jedan drugu uvredama, Jovana obelodanila informacije od Site, Ahmićeva dodatno zapenila (VIDEO)

Karambol!

Naredno pitanje bilo je za Aneli Ahmić.

- Da li ti je sada žao što si otkačila i prodala Đedovića zbog Matore? - glasilo je pitanje.

- Nije zbog Matore. Moj i Đedovićev sukob je došao zbog drugih stvari. Matora nema veze sa tim. Ona je rekla da je Sita u kontaktu sa Lukinom sestrom, da me Asmin rešio prostitucije. Zaključila sam da Matora mnogo laže. Loša je, nećemo imati nikad više komunikaciju i neću se petljati u njene sukobe. Đedović kako me branio, posle je skakao ovde da sam sve slagala -rekla je Aneli.

- Ja sam rekao ono za Marka i kera, je poslednja kap. Od Matorinog ulaska, kad je prišla Matoroj da je grli i ljubi, a trebala je da stane u moju zaštitu, jesam joj zamerio - rekao je Đedović.

- Ja sam njoj prišla kada je pričala ono za oca, bilo mi je žao. Ali sam sinoć videla sve. Skočila je prva na devati, to je sve radi Dragane. Iznosiš izmišljotine na račun moje sestre, ne bi li je posvađala sa Erminom, njenom najboljom drugaricom - rekla je Aneli.

- Da sam ja otišla kod drveta i odala tajnu za Luku i vratim se u kazino da provociram, šta bi bilo? Ona pokazuje mateji na čaši ku*ac na Draganu. Luka je video - rekla je Matera.

- Ti si meni preko njih dvoje pokazivala na čašu i Draganu - rekao je Mateja pokazivajući.

- Ovo se sve dešava zbog Dragane i Janjuša. Dragana je je*ena stranka, kao i uvek. Nismo najbolje drugarice, ali imamo dobar odnos. Ti Draganu ne možeš da podneseš. Opet kažem, zamisli da sam ja otišla tako. Ja sam nju pitala da mi kaže šta se dešava. To samo u ovoj situaciji ima da nemaš pravo da odgovoriš. Aneli nije ta koja je vređena, ona je peckala i provocirala. Da me nije uvredila tad bi završile, ali je rekla: "Zabole me za tebe i tvoje ku*vetine". Da li bi ti pre izabrala Luku, da ga ja napadam ili mene? Sita jeste rekla da podržava odnos ali da nemaju se*s. Rekla je i da jeste u kontaktu sa tom njegovom devojkom, da Luka nije bio ostavljen, već je devojka verovatno mislila da on igra rijaliti. Verujem da mi je Ermina zamerila što sam pozivala da objavi. Ermina je drugarica Siti, a ne tebi. Nikad nije bila dr*ica. U ovoj situaciji je Aneli napala mene, ako napdne Draganu napala je mene. Erminu nisam platila, niko me nije zamolio da ti priđem, sama sam osetila. Njena sestra mnoge stvari ne podržava, ali mora da je podržava kao sestra. Draži su mi ovi ljudi koji imaju stav od početka - rekla je Matora.

- Rekla je da smo na video pozivu bile razvaljene - ubacila se Aneli.

- Ja sam na video poziv pričala sa svojom drugaricom Erminom, Uroš se pojavio na blic i pokazao srednji prst. drugi poziv nije mogla da vidi - rekla je Matora.

- Sita mi je rekla sve ono što sam malopre rekla. Imam pravo da mislim da si folirant koji čeka čestitke. Zamisli da ja čekam čestitku od Ermine, da čekam šta će mi napisati. Šlag na tortu je što su se Stefani i Aneli pomirile posle jedne svađe sa mnom, sad su najbolje drugarice. Ona je otišla da Aneli doda informacije - rekla je Matora.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: A.Anđić