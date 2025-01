Dame iz Tetova oči u oči: Sofija kao nikad urnisala Aleksandru, ona je jednom rečenicom brutalno ponizila! (VIDEO)

Karambol!

Sofija Janićijević tokom svoje podele budžeta dala je mali budžet Aleksandri Nikolić.

- Zamerila si mi što sam ušla u vezu sa Terzom, a čula sam da si bila na rođenju deteta čoveku sa kojima si godinama bila i čula sam da postoje dokazi za to. Ne volim kad pored sebe sa nekom devojkom, a nijedna nije dorasla tvoj životom dosijeu. Nemamo po čemu da budemo slične. Ne sviđa mi se kako se ponašaš prema Milovanu, kao da je najgori, a on ti je brinuo o detetu i čuvao ga. Najgore si me napala zbog veze sa Terzom, a imala si i goru situaciju. Volela bih da se Ivan igra sa tobom i da nije iskren, pa da se zabavljam sa njim dok pratim. Mislim da si težak skot od žene. Pričala si mi da ne možeš da budeš ljubavnica ako nisi manipulator, to sad mislim o tebi. Proklizaš samo jer nisi dovoljno inteligentna. Ivan te uči kako da odgvooriš i da imaš smireniji ton - govorila je Sofija.

- Videćemo kakva si kad dete budeš imala. Što se mene tiče j*bana si i šutnuta - rekla je Aleksandra.

- Milovane, sredni moraš da budeš na višem nivou od Aleksandre. Ispalo je da si nju maltretirao, ali si je demantovao. Sve što je nas komentarisala si demantovao i pokazao si joj gde joj je mesto i da je imala gore greške i postupke. Rekla je da je četiri godine žalila za tvojom ženom, a ne znam kako kad je spavala sa tobom. Pričala je da me ništa ne razume, a jsa mse pokajala - rekla je Sofija.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić