Ostavio sve u šoku!

Uroš Stanić otkrio je svojim cimerima da je imao fazu u životu kad je mislio da je žensko, pa se tako i oblačio, što mu je donelo brojne probleme.

- Hteo sam da menjam pol, zvao sam se na fejsu Anita Ferari. Ja sam to skrivao od mame. Ja uzmem čizme od mame, obučem se i idem po Beogradu. Ostavio sam šifru, a mama otvori, a slike kao francuska sobarice. Imao sam čizme, nisam poneo patike i tako je provalila. Ja sam se 2015. godine obukao kao žensko i prepoznala me je osoba iz osnovne škole. Prišla mi je i krenula da me čupa za kosu i skida periku, a bio je pun autobus. Ja sam imao hit situacije. Jednom sam otišao u kafanu namigivali su mi alkoholičari - govorio je Uroš.

- Kad si odustao da budeš žena? - pitao je Karić.

- Ja sam tad imao 15 godina. Ja sam tad bio sa Borivojem u odnosu, hteo je da se tuče sa mojim ocem - rekao je on.

Autor: A. Nikolić